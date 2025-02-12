CANAL RCN
Colombia

4.000 botellas de licor adulterado fueron incautadas en Bogotá antes de las festividades

Con el último operativo, las rentas criminales registraron pérdidas cercanas a los 400 mil millones de pesos.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
07:45 p. m.
En un operativo conjunto de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General, la Gobernación de Cundinamarca, la Dian, el Invima y la Secretaría Distrital de Seguridad fueron incautadas 4.000 botellas de licor adulterado en el barrio Voto Nacional, de la localidad de Los Mártires.

En palabras del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, “el trabajo conjunto permitió detectar este sitio donde se incautaron más de 4.000 botellas de licor adulterado. Es un golpe importante en este momento y se dio gracias a empresas distribuidoras de licor en nuestra ciudad que suministraron la información; lo que permitió llegar a este sitio cerca del Voto Nacional”.

La ingesta de licor adulterado puede generar dolores de cabeza, náuseas, vómito, convulsiones, dificultades para respirar y, en algunos casos, la pérdida de visión, daños renales, hepáticos, neurológicos e, incluso, la muerte, como ocurrió con 13 personas en Barranquilla, hace un par de semanas.

Rentas criminales fueron afectadas en 400 mil millones:

En lo que va del año, al menos 25 personas han sido capturadas por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y se han incautado 6.000 botellas de licor adulterado. Aun así, el alcalde insiste en que “Vamos a seguir trabajando en conjunto para poder sacar del mercado este tipo de licor fraudulento que pone en peligro la salud de nuestros habitantes”.

El último operativo generó pérdidas cercanas a los 400 mil millones de pesos, pero lo más importante es que evitó la distribución de licor adulterado en la ciudad. Al respecto, el alcalde Galán insistió en que:

“La ciudadanía debe tener cuidado y siempre comprar licor en aquellos sitios que son reconocidos, formales, donde hay una verificación del origen de ese licor y donde se garantice que no es adulterado”, se encuentre debidamente sellado y con las etiquetas y códigos QR que exige la normativa local.

Autoridades revelaron el modus operandi de los comerciantes de licor adulterado en la zona:

De acuerdo con las autoridades, los comerciantes exhibían botellas originales de whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros, y al momento de hacer la entrega, tomaban las botellas adulteradas de la bodega y las entregaban a sus clientes:

“La policía descubrió que en las vitrinas de estos locales comerciales tienen el licor original, engañando a posibles víctimas que llegan a hacer sus compras, mientras, en la parte de atrás, en las bodegas, ocultan el licor adulterado y de contrabando”, indicó el coronel Richard Fajardo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El llamado de la administración, en cabeza del alcalde Galán, no es otro que “consumir siempre con responsabilidad. El año pasado tuvimos una cifra importante de personas que fallecieron en el mes de diciembre por cuenta de accidentes de tránsito, y tenemos que trabajar para que este diciembre no ocurra lo mismo”.

