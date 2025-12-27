Bogotá ha tenido que cubrir las deudas de la EPS en la ciudad para garantizar la prestación de salud y el pago al personal médico

El no pago de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Bogotá afecta el flujo de caja de clínicas y hospitales, el pago oportuno del personal médico, proveedores y la adquisición de insumos y medicamentos, necesarios para tratar a los ciudadanos.

Para garantizar la atención en salud, la Alcaldía ha tenido que destinar recursos para cubrir la deuda de 618.604 que a octubre del 2025 alcanzaron las subredes del Distrito. Un aumento del 54% en comparación con la deuda alcanzada en diciembre del 2024.

Según explicó el secretario de Salud encargado, Luis Moscoso, “entre el 2024 y el 2025 las EPS han dejado de pagar más de 200.000 millones a estos prestadores, generando un tema de complejidad que puede colocarlos en riesgo”, más aún cuando el 45% de la deuda; es decir, 280.479 millones corresponde a EPS intervenidas.

En respuesta, se han realizado millonarios giros para fortalecer la red hospitalaria y “la Secretaría de Salud viene trabajando fuertemente en apoyar a las subredes. Primero, en lograr que las subredes mejoren la prestación de los servicios y por eso ha hecho inversiones en equipamiento y en infraestructura que van a traer beneficios importantes a Bogotá”.

En el 2025, la ciudad destinó 218.000 millones de pesos a cubrir la deuda, que suman 409.000 millones de pesos, con lo invertido en 2024, “pero lo importante no es la plata, lo importante es que esto pretende garantizar una atención adecuada a todos los colombianos”.

Subred Centro – Oriente estuvo a punto de ser consumida por las deudas:

Es alarmante el caso de la subred Centro – Oriente, que durante 15 meses y hasta agosto del 2025 fue intervenida por “el Gobierno del cambio”.

Por años se enfrentó a problemas de presupuesto, ventas de servicios bajas y una obligación que obligaba a mover recursos entre rubros para poder sostenerse. En palabras de su gerente, Ana María Cobos, la intervención agudizó la crisis:

“Tenemos que decir que administrativa y financieramente la subred se recibe de manera desfinanciada. Recibimos una subred con pérdidas de 26.000 millones en su patrimonio, con unas deudas en el resultado operacional de más de 51.000 millones de pesos, que obligaron a que el Distrito tuviesen que hacer una inyección inmediata de recursos”.

De los cinco hospitales de mediana y alta complejidad a su cargo, el Hospital Santa Clara, que es el que más quejas ha recibido, trabaja en su reordenamiento y los 3 indicadores que habrían motivado a intervención ya fueron resueltos.

“Hoy tengo que decirle a toda nuestra familia Centro Oriente de 5.100 colaboradores, que cerramos el 2025 logrando cumplir nuestras obligaciones con el talento humano en planta, pero también con nuestros colaboradores de contrato, de manera tal que todos van a recibir el ingreso correspondiente”, celebró Cobos, tras una inyección de 143.000 millones de pesos.

Para superar la crisis, la subred le apuesta al fortalecimiento desde la austeridad inteligente con el control entre gasto e ingresos, desarrollo de capacidades para no tercerizar los servicios y trabajar de la mano con el personal con la organización de procedimientos: “Básicamente, estamos incurriendo en tecnología de baja y mediana complejidad para fortalecer servicios y empezar a generar una venta que nos permita tener mayores ingresos”.