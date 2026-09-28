Fiscalía ocupa bienes avaluados en $45.000 millones que estarían vinculados al clan de Pacho Herrera

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 42 bienes avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos que, según las investigaciones, harían parte del patrimonio oculto del denominado clan Herrera, una estructura vinculada al legado criminal de Helmer 'Pacho' Herrera, excapo del extinto cartel de Cali.

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Los activos, que presuntamente estaban a nombre de terceros para aparentar legalidad y evadir el control de las autoridades, incluyen inmuebles, sociedades comerciales, establecimientos de comercio, vehículos de alta gama, caballos de paso fino y extensas propiedades rurales.

La operación de extinción de dominio fue ejecutada por unidades del CTI de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, en varios departamentos del país. Las autoridades señalaron que varios de estos bienes permanecían ocultos mediante complejas maniobras de testaferros, lo que dificultó su rastreo durante años.

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Propiedades de lujo, empresas y grandes extensiones de tierra

Entre los activos afectados se encuentran apartamentos de lujo, oficinas, locales comerciales, parqueaderos, lotes y sociedades comerciales ubicadas en Bogotá, Cali y Antioquia.

En la capital del país, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas, tres locales comerciales y una sociedad. En Cali fueron ocupados dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio.

Las investigaciones también permitieron identificar bienes rurales de alto valor. En Jamundí fue afectado un inmueble urbano de cuatro pisos donde funcionaba un hotel, mientras que en Tuluá se ocuparon un lote y un terreno. Asimismo, en el municipio antioqueño de Sonsón fueron intervenidos siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, con una extensión total de 1.083 hectáreas.

Medidas cautelares sobre 42 activos

Como parte del proceso, la Fiscalía impuso medidas de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre la totalidad de los bienes identificados. Las autoridades destacaron que la operación representa uno de los golpes patrimoniales más significativos contra estructuras relacionadas con el antiguo cartel de Cali y busca afectar las finanzas de redes que habrían conservado y administrado estos activos durante años.

Según la Fiscalía, entre los bienes ocupados figuran además caballos de paso fino, vehículos de alta gama y grandes extensiones de tierra cuyo origen estaría relacionado con actividades ilícitas, pese a que sus propietarios aparentes intentaron darles una apariencia de legalidad para evitar la acción de la justicia.