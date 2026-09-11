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Le ponen freno a las fotomultas captadas por buses SITP con cámaras en Bogotá

La nueva resolución establece que vehículos con cámaras en Bogotá solo podrán imponer comparendos con agentes de Tránsito debidamente identificados.

Yhonay Díaz

septiembre 11 de 2026
05:21 p. m.
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El Ministerio de Transporte emitió una nueva resolución que transforma radicalmente el sistema de fotomultas implementado en vehículos de control de tránsito, especialmente aquellos operados por el Sistema Integrado de Tránsito en Bogotá.

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La medida establece que no se podrán imponer comparendos sin la presencia física de un agente de tránsito.

La decisión responde a la polémica generada por la implementación de sistemas de cámaras instaladas en algunos buses del Sistema Integrado de Tránsito que venían registrando infracciones de manera automatizada sin supervisión humana directa en el momento de la falta.

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¿Buses en Bogotá ya no podrán poner fotomultas?

Según la nueva normativa, la imposición de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos solo será válida cuando se cumplan varios requisitos simultáneos; así lo explicó la ministra de Transporte Elsa Noguera.

Pedimos una resolución para que estos vehículos no puedan imponer comparendos sin un agente de tránsito que esté presente en el lugar, que sea visible, que además se identifique y que opere el dispositivo y expida el comparendo en el lugar de la infracción.

Esta medida implica un cambio sustancial en el modelo de control de tránsito que se había implementado en Bogotá, donde los vehículos equipados con tecnología de captura de imágenes operaban de manera semi-automatizada, registrando infracciones sin requerir la intervención directa de personal de tránsito en el momento exacto de la falta.

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Esto es lo que exige el Ministerio de Transporte a las fotomultas por buses

Las nuevas exigencias establecen cuatro condiciones fundamentales:

  • Presencia física del agente en el lugar de la infracción
  • Visibilidad del funcionario para el infractor
  • Identificación clara del agente de tránsito
  • Operación directa del dispositivo tecnológico por parte del mismo funcionario que expide el comparendo.

El Gobierno Nacional argumenta que esta decisión busca garantizar los derechos de los ciudadanos en materia de debido proceso y transparencia en la imposición de sanciones de tránsito.

La medida también responde a cuestionamientos sobre la legalidad de las fotomultas automatizadas y las solicitudes de diversos sectores que consideraban vulnerados sus derechos al enfrentar comparendos generados por sistemas sin supervisión humana directa.

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