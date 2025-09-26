Mono es rescatado en extremas condiciones: habría caído en manos de un habitante de calle en Barranquilla

Un presunto caso de maltrato animal se dio a conocer en las horas más recientes ya que en Barranquilla se logró llevar a cabo el rescate de un mono, quien, según versiones de habitantes del sector, se encontraba en manos de un habitante de calle.

Rescatan a un mono en Barranquilla

La fundación Dogs & Hugs compartió imágenes del rescate de un mono maicero cariblanco, en Barranquilla, que aparentemente estaba en manos de un habitante de calle. Según la fundación, el animal fue encontrado dentro de una caja que aparentemente venía siendo arrastrada, de modo que, su estado de salud actualmente es reservado.

Ante la lamentable situación, los rescatistas lograron recoger al animal mientras que este ya está en un centro veterinario para recibir alimento e hidratación, pues, según Dogs & Hugs, se encuentra débil a raíz de las condiciones extremas en las que estaba.

La fundación ha hecho un llamado de urgencia a las entidades ambientales, pues el animal, que recibió el nombre de Tomás, requiere de cuidados médicos especializados al tratarse de una especie exótica.

Según Andrés Preciado, activista por la defensa y derechos de los animales, los casos de tráfico de fauna silvestre en el país cada vez son más comunes por lo que apoyar este tipo de prácticas representa un delito grave.

“Este miquito pudo haber sido víctima del tráfico de fauna silvestre. Solo en Colombia, al año pueden ser traficados más de 300.000 animales. Esto es una cifra exorbitante ya que habla sobre la decadencia y la falta de conocimiento y empatía para sacarlos de sus hábitats”, explicó Preciado.

Tráfico de fauna silvestre en Colombia

Según el Ministerio de Ambiente, el tráfico de fauna silvestre es el cuarto delito a nivel mundial. En Colombia este tiene penas de 5 a 12 años y multa de hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Desde diferentes frentes se han hecho llamados urgentes a denunciar este delito, pues esta inaceptable práctica se ha vuelto común en diferentes plataformas y redes sociales.

“Hay que seguir luchando fuerte contra el tráfico de fauna silvestre ya que esto no se puede seguir presentando. Cada que vean que están traficando o vendiendo estos animales, ya que ahora es muy común esta práctica en internet, se debe denunciar”, finalizó Preciado.