Gobierno Nacional y Clan del Golfo reanudan los diálogos de paz

En horas de la mañana de este 17 de febrero el Gobierno Nacional confirmó que se levantó la suspensión de los diálogos de paz que mantenían con el Clan del Golfo.

RELACIONADO Clan del Golfo suspende negociaciones de paz tras acuerdo entre Petro y Trump

A través de un comunicado del Grupo de Trabajo para el Espacio Sociojurídico entre el Gobierno de la República de Colombia y Clan del Golfo, sobre la reunión del pasado 9 de febrero “continuamos avanzando con los compromisos de paz”, indicó el alto Comisionado para la Paz.

(...) dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del EGC (Clan del Golfo.

Reunión entre el Gobierno y Clan del Golfo terminó con la reanudación de diálogos

El informe de la conclusión del encuentro con el grupo de países mediadores indicó que:

“Nos reunimos en la ciudad de Bogotá el 9 de febrero de 2026 atendiendo la invitación del estado de Catar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, acompañados por la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal, la sesión se desarrolló en un ambiente constructivo el proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo de los territorios continúa avanzando”.

En el marco de los compromisos suscritos dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del EGC en días previos en la sesión.

Asimismo, explicaron que “se han acordado los compromisos que permitirán avanzar decididamente el proceso de paz en beneficio de las comunidades del país”.

¿Por qué se había suspendido la mesa de diálogos entre el Clan del Golfo y el gobierno?

El presidente Gustavo Petro visitó la Casa Blanca el 3 de febrero, donde se reunió con Donald Trump y acordaron realizar labores conjuntas para ubicar a alias Chiquito Malo, el máximo comandante del Clan del Golfo.

El acuerdo llevó al grupo armado a interrumpir los diálogos con el gobierno que se desarrollaban desde septiembre en Catar.

Petro entregó a Trump un listado de los principales narcos de Colombia con el propósito de recibir apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para detenerlos.

Entre ellos están ‘Chiquito Malo’ e ‘Iván Mordisco’, el líder de la mayor disidencia de las Farc, el grupo armado que firmó la paz con el gobierno en 2016, y Pablito, uno de los hombres fuertes de la guerrilla ELN en la frontera con Venezuela.