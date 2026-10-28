Angustia por Alejandra Castaño: Gobernación del Valle ofrece $30 millones de recompensa por información sobre su secuestro

Las autoridades del Valle del Cauca mantienen la búsqueda de Lizeth Alejandra Castaño, una joven de 19 años que fue secuestrada por hombres armados cuando se encontraba en la panadería de su familia en el municipio de Guacarí.

La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar a la víctima y lograr su regreso sano y salvo.

Según el relato conocido por las autoridades, el secuestro ocurrió hacia las 5:12 de la mañana, cuando tres hombres armados ingresaron al establecimiento comercial. Uno de ellos se dirigió directamente hacia la joven, mientras otro intimidó a su padre. En cuestión de segundos, la víctima fue obligada a subir a una camioneta en la que los responsables huyeron del lugar.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, el vehículo habría tomado una vía en dirección al sector del Ingenio Pichichí, en jurisdicción de Guacarí, antes de perderse su rastro.

Recompensa y operativo de búsqueda

Tras un consejo de seguridad extraordinario, la mandataria departamental confirmó que las autoridades aún no tienen información concreta sobre el paradero de la joven.

“Estamos ofreciendo 30 millones de pesos para quien dé información que nos permita localizarla y darle la posibilidad de salir”, señaló Toro, quien además hizo un llamado a los responsables para que respeten la vida e integridad de la estudiante.

La gobernadora aseguró que la Fuerza Pública puso en marcha un plan candado y diversos operativos en las zonas rurales de influencia de Guacarí. Asimismo, indicó que unidades del Ejército adelantan operaciones en la parte alta del municipio y en otros sectores de la cordillera Central del Valle del Cauca.

Disidencias de las Farc, entre las hipótesis

Aunque las autoridades no han atribuido oficialmente el secuestro a ningún grupo armado, Toro reconoció que una de las hipótesis apunta a las disidencias de las Farc que delinquen en la región.

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En la zona tienen presencia estructuras como los frentes Adán Izquierdo y 57, organizaciones que operan en sectores montañosos del departamento. Sin embargo, la gobernadora enfatizó que, por ahora, no existe certeza sobre la autoría del hecho y que las investigaciones continúan.

El caso ha generado conmoción entre los habitantes de Guacarí, un municipio tradicionalmente considerado tranquilo. Durante la noche del martes, familiares, amigos y ciudadanos realizaron una velatón y jornadas de oración para exigir la liberación de Lizeth Alejandra y acompañar a su familia en medio de la incertidumbre por su paradero.