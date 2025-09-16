Bus de Metroplús atropelló a un habitante de calle: el hombre murió

En la tarde de este lunes se registró un incidente en la glorieta de La Minorista, ubicada en el centro de Medellín. Un hombre en condición de habitante de calle que cruzaba por el carril exclusivo del sistema de transporte Metroplús fue atropellado por uno de sus buses.

Tal y como lo registró un video difundido en redes sociales, mientras el hombre permanecía tendido en el suelo tras el impacto, varios ciudadanos comenzaron a increpar al conductor y a generar disturbios alrededor del bus.

El bus de Metroplús continuó con su recorrido y se detuvo más adelante

En medio de la tensión, el bus arrancó a gran velocidad, sin detenerse ante las personas que se encontraban frente a él, y volvió a arrollar al hombre, quien quedó nuevamente tendido metros más adelante.

El vehículo continuó con su recorrido hasta la estación Industriales, donde logró alejarse de la multitud y se detuvo. En ese punto, permaneció a la espera de la llegada de agentes de Movilidad y la Policía.

Metro de Medellín se pronunció sobre la muerte del habitante de calle

En la tarde de este martes, el Metro de Medellín emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del peatón y ofreció detalles sobre lo sucedido.

“La información que tenemos hasta el momento indica que, después del siniestro, se presentaron alteraciones de orden público en los alrededores, cuando algunas personas atacaron el bus en el que viajaban varios usuarios. Esto ocasionó que el conductor, al ver amenazada su integridad y la de las demás personas, continuara la marcha del vehículo”, afirmó Metro de Medellín.

La empresa aseguró en su comunicado que el caso está en investigación por las autoridades competentes y continuará “brindando toda la colaboración necesaria para esclarecer las causas”.