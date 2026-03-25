Bebé de seis meses con graves quemaduras tras incendio que calcinó 41 viviendas en Cali

Un devastador incendio consumió 41 viviendas en el asentamiento Nueva Esperanza del barrio Los Lagos, en el oriente de Cali, durante la madrugada de este 25 de marzo.

El siniestro dejó a decenas de familias sin hogar y causó quemaduras a un bebé de seis meses, sus padres y un adulto mayor.

El incendio fue controlado con el apoyo de más de 25 bomberos y la colaboración de habitantes del sector, quienes utilizaron baldes de agua para combatir las llamas.

Las graves heridas por quemaduras que sufrió bebé en incendio

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el bebé de seis meses resultó con quemaduras en la cabeza, las manos y toda la espalda. Un testigo del accidente explicó la delicada situación del niño.

En el momento que intentaron salir de la vivienda, a ella algo le cayó encima de la cabeza, ella cargaba al bebé en brazos y se cayó. En el momento que ella se cayó con el bebé quedaron en medio de la candela.

Blanca, una de las afectadas por el devastador incendio señaló:

"No quedó nada, fue pérdida total. Salí con lo que tengo pues. Lo que me despertó fue pues la bulla de la gente. Yo por un momento pues pensé que era pues la gente que estaba peleando, alegando. Ya cuando yo me abro los ojos y miro, pues claro, veo que las llamas, el humo".

Un vecino rescató a ocho personas de voraz incendio en Cali

En medio de la emergencia se presentaron actos de heroísmo. Alejandro, uno de los residentes, rescató a ocho personas entre niños y adultos mayores, arriesgando su propia vida.

Yo empecé a decir, saco mis cosas o ayudo a las personas. Decidí ayudar a las personas. Claro, para mí lo primero son las personas. ¿Por qué? Porque para mí vale más una vida que algo material.

Las 41 familias afectadas perdieron absolutamente todas sus pertenencias. La Alcaldía de Cali respondió con asistencia humanitaria. Las autoridades entregaron kits de alimentos, kits de aseo, colchonetas y sábanas a los damnificados. El Banco de Alimentos realizó una donación importante de más de 1.800 kilogramos de alimentos.

Además, se anunció la entrega de subsidios de arrendamiento para que las familias puedan contar con un lugar donde alojarse en los próximos días mientras se determina una solución definitiva a su situación habitacional.

Las viviendas quedaron totalmente destruidas. Las autoridades continúan investigando las causas del incendio, mientras las familias esperan la solidaridad de los caleños y colombianos para reconstruir sus vidas.