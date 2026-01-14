Sicario asesinó con sangre fría a comerciante en el sur de Bogotá: momento exacto quedó grabado

Las cámaras de seguridad grabaron un macabro asesinato en el sur de Bogotá. Dos motorizados armados llegaron a una tienda de frutas y verduras (fruver) para dispararle al propietario.

El reporte oficial indicó que el caso ocurrió pasadas las 6:25 p.m. del lunes festivo 12 de enero en el barrio José Antonio Galán de la localidad Bosa. Los clientes estaban transitando el local (conocido en el sector como ‘Don Pepe’) y desde la distancia uno de los sicarios irrumpió con la tranquilidad sin mediar palabra.

Víctima recibió fulminante disparo en la espalda

El dueño de la tienda estaba cerca a la entrada y recibió un disparo en la zona izquierda de la espalda. Caminó poca distancia hasta caer desplomado en el suelo.

Algunos clientes salieron corriendo, mientras que otros se cubrieron en las instalaciones e incluso socorrieron a la víctima. El hombre murió antes de llegar a un centro médico en Kennedy. Dos personas quedaron heridas.

Carlos Andrés Rodríguez, teniente coronel y oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, se pronunció al respecto. Lamentó la muerte e informó que se está realizando la investigación lo más pronto posible.

Los Satanás podrían ser responsables: lo tenían extorsionado

Una hipótesis que se maneja es que la banda Los Satanás podría haber estado detrás. Al parecer, asesinaron al dueño luego de no cumplir con las exigencias económicas de las extorsiones.

Con corte al 30 de noviembre, en 2025 se reportaron 1.070 homicidios en Bogotá. 12 meses antes, la cifra había alcanzado 1.099, por lo que hubo una reducción del 2.6% (-29 reportes).

682 hechos se dieron con el uso de armas de fuego, siendo la modalidad más empleada por los delincuentes. También hubo 304 crímenes con arma blanca, seis con explosivos y 78 con objetos contundentes.

Las localidades con más casos fueron: Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme.