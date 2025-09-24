VIDEO | Conductor de SITP fue detenido por presunta embriaguez, pero prueba de alcoholemia reveló otra verdad

Un episodio registrado en las calles de Bogotá puso en el centro de la discusión a un joven conductor del SITP de Transmilenio.

En un video se observa el momento en que oficiales de la Policía detienen al trabajador, acusándolo de manejar en estado de embriaguez.

La grabación se viralizó rápidamente, causando preocupación por el riesgo que un hecho de este tipo representa para miles de pasajeros que a diario dependen del sistema de transporte.

Sin embargo, horas después, tanto compañeros del gremio como la misma empresa Transmilenio entregaron una versión distinta y descartaron que el operador hubiera consumido licor.

Conductor de SITP fue detenido por presunta embriaguez en Bogotá

La primera versión, difundida por la Policía, señalaba que el conductor se encontraba conduciendo en aparente estado de alicoramiento. No obstante, un colega suyo aclaró públicamente que el incidente obedeció a un bajonazo de azúcar que se presentó en medio del recorrido de la ruta 507.

El compañero lo que tuvo fue una cuestión de azúcar. Entonces, él no está embriagado ni nada, él sacó el carro bien y en el transcurso del recorrido tuvo una baja de azúcar o un alta de azúcar y esas son las consecuencias. (…) Afortunadamente no pasó nada, no mató a nadie, no hubo lesionados ni nada”, explicó el trabajador en un video dirigido a otros conductores.

El conductor advirtió que, en ocasiones, los trabajadores no acuden a citas médicas por no pedir permiso o por temor a perder parte de su pago, lo que aumenta el riesgo de episodios como este.

Transmilenio aclaró el video del conductor de SITP

Frente a la polémica, Transmilenio emitió un comunicado oficial en el que desmintió que el operador estuviera bajo los efectos del alcohol.

La empresa explicó que lo ocurrido fue una descompensación hormonal asociada a la diabetes y que el concesionario Masivo Capital, al que pertenece el trabajador, activó de inmediato el protocolo de atención.

Según Transmilenio, en cuanto se conoció el caso se practicó al conductor una prueba de alcoholimetría en aire expirado, cuyo resultado fue negativo.

La entidad también confirmó que actualmente se encuentra bajo acompañamiento médico y que no volverá a conducir hasta que se complete la revisión de sus condiciones de salud.