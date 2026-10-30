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Colombia

Presidente del Senado reaccionó a proyecto de ley de rescate: “No aguantan un impuesto más”

El tema de los nuevos impuestos ha centrado la atención sobre lo propuesto por el Gobierno.

Honorio Henríquez.
Foto: Senado

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 30 de 2026
04:24 p. m.
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En la tarde del jueves 29 de octubre, el Gobierno nacional presentó el proyecto de ley de rescate económico. El articulado ha generado múltiples opiniones, teniendo en cuenta algunos puntos que han sido considerados como polémicos.

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La radicación en el Congreso fue a la cabeza del vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez. El extenso documento ya fue puesto a conocimiento de la ciudadanía y los cuestionamientos no se han hecho esperar.

Puntos clave del proyecto

Uno de los puntos que ha hecho eco es que, si se llega a aprobar, algunos productos pasarían a tener IVA del 19 %. En el listado aparecen vehículos eléctricos o híbridos, planes de medicina prepagada, juegos de azar, licores, cigarrillos, café, azúcar y maíz.

Además, se contempla esta tasa para las compras menores a los 200 dólares a través de plataformas en línea, tales como Amazon, Shein o Temu.

Sumado a ello, se propone modificar la declaración de renta para que más personas naturales la hagan. Actualmente, se limita a quienes ganan más de $ 69.7 millones al año, lo que se traduce en $ 5.8 millones mensuales.

Con el cambio presente en el articulado, declararían ciudadanos que ganen más de 37.7 millones de pesos anuales. Es decir, con 3.1 millones de pesos al mes.

Reacción del presidente del Senado

También se debe mencionar que hay un incremento en la tasa de cotización a salud, dependiendo de los salarios mínimos que ganen los trabajadores, tanto dependientes como independientes.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, fue una de las primeras voces en referirse a esta iniciativa. Por un lado, aseguró que habrá garantías para el debate para los sectores.

“Hay que revisarla con calma y detenimiento porque los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la región Caribe (…) Les dije a los electores que no iba a aprobar iniciativas que impliquen más gasto para el bolsillo”, afirmó.

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