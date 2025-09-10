CANAL RCN
Colombia

Cayó red que robaba y asesinaba a conductores: los botaban en zonas boscosas de Antioquia

Cinco hombres habrían concertado bloqueos para hurtar vehículos y extorsionar conductores.

Ladrones conductores
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
09:46 p. m.
Durante los primeros siete meses del año, en Medellín y su área metropolitana, se destapó un esquema criminal dirigido contra conductores de plataformas digitales.

Quienes aceptaban viajes solicitados desde ciertas zonas terminaron siendo víctimas de secuestro, robo y agresiones físicas, con pérdidas materiales y conductores atemorizados.

La denuncia condujo a una investigación que apunta a cinco presuntos responsables, acusados de estructurar maniobras violentas bajo la fachada de servicios de transporte.

Modus operandi de la red contra conductores en Medellín

Entre febrero y julio, los investigados, Mateo Sierra Cañaveral, Edward David Muñoz Sierra, Brian Esteven Guisao Montes, Didier Alejandro Rhenal Quintero y Juan Manuel Cifuentes, según la Fiscalía, se habrían unido para convocar vehículos mediante aplicaciones digitales de transporte.

El plan consistía en pedir viajes con origen en Medellín y destino en Bello.

Una vez el conductor aceptaba y se desplazaba cumpliendo la ruta, era emboscado por agresores que hacían uso de armas de fuego u otros objetos contundentes para intimidar, golpeaban al transportador, lo inmovilizaban y lo retenían.

En el curso de la agresión le sustraían el teléfono celular, le quitaban tarjetas y exigían las claves necesarias para realizar retiros o transferencias por medios virtuales.

Luego de despojarlo de esos bienes, los abandonaban en zonas boscosas, aisladas, lejos de vías principales, mientras que el vehículo y otros objetos de valor quedaban en manos de los delincuentes.

Red golpeó hasta la muerte a un conductor para robarlo

Las pruebas reunidas indican que la banda habría logrado apropiarse de unos 200 millones de pesos, combinando efectivo, pertenencias de valor y automóviles robados.

Uno de los hechos más graves atribuidos al grupo ocurrió el 9 de abril, cuando un conductor particular aceptó un servicio hacia el norte del Valle de Aburrá.

Durante ese trayecto, fue atacado con elementos contundentes. El hombre fue asesinado; su cuerpo fue encontrado abandonado luego en la vereda La China, en Bello.

Ahora, tras varias denuncias y labores de inteligencia, la Fiscalía Gaula de la Seccional Medellín logró identificar y capturar a los presuntos implicados.

Les fueron formulados cargos individuales por delitos graves, pero los acusados no aceptaron las imputaciones que se les hacen.

