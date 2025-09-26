CANAL RCN
Colombia

Rescataron animales en estado deplorable y presuntamente abusados en Soacha

Carabineros confirmó que aún había animales en manos del presunto agresor.

Animales rescatados
Foto: redes sociales

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
09:54 p. m.
Un caso de maltrato animal fue denunciado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, luego de que varios perros y gatos fueran hallados en condiciones alarmantes.

El hecho fue dado a conocer por la representante a la Cámara Alexandra Vásquez, quien a través de su cuenta de X describió el estado crítico en el que se encontraban los animales y denunció incluso un presunto abuso sexual en su contra.

Hallan animales en estado deplorable en Soacha

En el sector Ducales, las autoridades lograron rescatar a varios animales con ayuda de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

Uno de los casos más graves es el de “Gru”, un perro encontrado con heridas abiertas, graves lesiones en su cuerpo y avanzado estado de sarna.

La denuncia también advertía que aún permanecían en manos del supuesto maltratador una perrita criolla y algunos gatos, lo que generó mayor preocupación.

Congresista denunció maltrato a varios animales en Soacha

La congresista exigió respuestas inmediatas:

Esto no puede quedar impune. La Ley Ángel es clara: el maltrato, la sevicia y el abuso animal son delitos.

Fue lo que escribió Vásquez, quien además pidió a la Fiscalía General de la Nación y al alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, actuar de manera urgente.

Asimismo, señaló que el Centro de Bienestar Animal de Soacha, que debería estar al servicio de la comunidad, continúa inconcluso y catalogado como un “elefante blanco” pese a las necesidades inmediatas.

La representante recordó que la Corte Constitucional ha ratificado que los animales son seres sintientes, por lo cual el Estado y las autoridades locales tienen la obligación de protegerlos frente a la crueldad y el abandono.

Rescatan a perrito con heridas abiertas y lesiones en Soacha

Tras su denuncia inicial, actualizó la información confirmando que Carabineros rescató a la perrita criolla y a dos gatos que aún permanecían con el presunto agresor.

Agradezco la rápida acción. No paremos de denunciar a estos desalmados zoofílicos. Gracias comunidad animalista por la difusión.

