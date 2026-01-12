Joven resultó con graves quemaduras al estar bajo custodia policial en Choachí

Un inexplicable hecho se ha presentado en el municipio de Choachí, durante el pasado 1 de enero, pues un joven resultó con graves quemaduras tras estar bajo custodia policial. El joven de 32 años se debate entre la vida y la muerte, mientras que crece la incertidumbre entre sus familiares.

Joven con graves quemaduras en Choachí

Los hechos se presentaron sobre la mañana del 1 de enero cuando el joven Manuel Sebastián Guerra se encontraba conversando con su hermano en una de las calles del municipio. Según el relato del hombre, una patrulla de la Policía llegó a esa zona y ofreció su acompañamiento al joven hacia la terminal de transporte.

“Llegó la Policía y a mi hermano lo… me dijeron que le iban a hacer acompañamiento a la terminal de transporte. Me dice ‘Tranquilo, a él lo acompañamos allá a la terminal, coge su transporte y se va para Bogotá’”, expresó el hermano de Manuel Sebastián.

Dicho instante quedó registrado en una cámara de seguridad del sector que muestra al joven caminando, mientras la patrulla lo sigue a pocos metros. No obstante, Noticias RCN corroboró con trabajadores de la única terminal del municipio, ubicada a tres cuadras de ese punto, que Manuel nunca llegó allí.

Hacia el mediodía, del mismo 1 de enero, los familiares lograron obtener nueva información por medio de los mismos uniformados. Así lo relató el hermano de Manuel.

“El señor agente que estaba en la patrulla me dice ‘Qué pasa con su hermano, está como loco, qué es lo que está pasando con su hermano. Imagínese que él mismo se prendió candela en la camisa’”.

Estado de salud del joven quemado

Según la madre de Manuel Sebastián, quien fue la primera persona en verlo en el centro médico de Choachí, su hijo siempre estuvo consciente. Sin embargo, este, en medio de su dolor, señaló a uno de los policías como el presunto responsable de los hechos.

El hermano de Manuel acudió a la estación de Policía para recoger sus respectivas pertenencias por lo que, según indicaciones de un uniformado, logró observar la celda en la que, al parecer, habrían ocurrido los hechos.

“Él llegó, entró y me mostró la celda. En el momento en el que íbamos entrando habían dos mujeres… una mujer uniformada y otra mujer de civil. Estaban restregando toda la celda, limpiando y había un olor a combustible bastante fuerte. Todo eso estaba totalmente negro, oscuro totalmente por todas las paredes”, explicó.

A través de un comunicado, el Departamento de Policía de Cundinamarca se pronunció sobre el caso al dar a conocer que la conflagración “se habría originado al interior de la celda donde el ciudadano se encontraba solo”. Así mismo, dieron a conocer que se aperturó una investigación disciplinaria y penal con el fin de esclarecer la totalidad de las circunstancias.

Ante dichas declaraciones, los familiares de Manuel Sebastián exigen conocer la verdad detrás de los hechos, pues todavía se desconocen las razones por las que el joven resultó con graves quemaduras.