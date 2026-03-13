Se sacude el tablero: Palacios y Córdoba abandonan la carrera presidencial y se unen a Paloma Valencia

El tablero electoral volvió a moverse con fuerza en el último día de plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales.

La noticia que se confirmó en Noticias RCN es que dos aspirantes decidieron retirar su candidatura y sumarse a otra campaña.

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Se trata del exministro del Interior Daniel Palacios y del excontralor Felipe Córdoba, quienes anunciaron que declinan sus aspiraciones presidenciales para apoyar la candidatura de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Daniel Palacios abandonó la carrera presidencial y se unió a Paloma Valencia

El primero en confirmar la decisión fue el exministro Daniel Palacios, quien aseguró que tomó la determinación de retirarse de la carrera presidencial para apoyar la candidatura de Paloma Valencia.

Hoy confirmamos tu primicia y hemos tomado la decisión de declinar nuestra aspiración a la presidencia de la República para adherirnos a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes hoy representan el mayor chance para derrotar el continuismo de Gustavo Petro y el peligro que representa para el país su heredero, Iván Cepeda.

La decisión se produce luego de que en semanas anteriores se evidenciaran tensiones políticas entre algunos de los aspirantes que participaron en la llamada gran consulta. Incluso, Palacios había cuestionado públicamente a Juan Daniel Oviedo.

Sobre ese episodio, el exministro explicó que su decisión responde a la convicción de que la unidad política es la mejor opción para enfrentar al actual gobierno.

Yo creo que aquí lo que estamos viendo es la coherencia y la convicción que siempre tuve de que la unidad era el mejor chance para derrotar a Gustavo Petro.

Palacios recordó que desde el principio manifestó su intención de participar en la gran consulta y que incluso le había expresado a Oviedo que lo apoyaría si terminaba siendo el candidato con mayor opción.

En Barranquilla, en un debate donde le dije doctor Oviedo, si usted gana la gran consulta y usted representa el mayor chance para lograr derrotar lo que representa hoy el petrismo, cuente conmigo y voy a estar.

El exministro también aseguró que durante las conversaciones con Paloma Valencia fue uno de los que insistió en que Juan Daniel Oviedo fuera elegido como fórmula vicepresidencial.

Debo decir además que en esa invitación que nos hizo Paloma Valencia adherirnos a su campaña y en las conversaciones que tuve con ella fui de los que más le insistí de que hoy Juan Daniel Oviedo fuera su vicepresidente, porque eso representa hoy el país en el que vivimos.

Felipe Córdoba abandonó la carrera presidencial y se unió a Paloma Valencia

A esta decisión se sumó el excontralor Felipe Córdoba, quien también confirmó que se retira de la contienda presidencial para respaldar la candidatura de Paloma Valencia.

Según explicó, su determinación responde a la necesidad de unir fuerzas políticas.

Como siempre lo dijimos y hoy cumplimos la palabra. Necesitamos es unir al país para derrotar al candidato del hoy guerrillero presidente Gustavo Petro. Y para eso tenemos que despojarnos de nuestros egos, de nuestros intereses.

Córdoba agradeció a quienes lo acompañaron durante su aspiración presidencial y pidió a sus seguidores respaldar ahora la campaña de Valencia.

Hoy invito a todos los colombianos, le agradezco a todos nuestros seguidores, a quienes nos acompañaron en todos estos meses por todo el país, a que nos apoyen de ahora en adelante con la doctora Paloma Valencia para que sea la próxima presidenta de Colombia.

El excontralor también señaló que varias de las personas que lo acompañaron en su aspiración política podrían sumarse a la campaña.

Hay una serie de personas que me acompañan y por eso se los agradezco. Yo he llamado a todos y cada una de estas personas que me han venido apoyando y les dije de la decisión que iba a tomar.

Córdoba explicó que la decisión se tomó luego de conversaciones con la candidata presidencial.

La doctora Paloma esta semana muy amablemente nos invitó a ser parte de su campaña. Tuvimos una comunicación extensa con ella permanente y eso hizo que nosotros tomáramos la decisión para recuperar el país.

Lo que suman estos dos excandidatos a la campaña

Sobre lo que aportará a la campaña, Daniel Palacios señaló que llega con las propuestas que impulsó durante su aspiración presidencial.

Hoy lo que le sumamos a Paloma Valencia es la convicción de que con seguridad podemos rescatar a Colombia. Le sumamos nuestras propuestas de la consulta contra el crimen que son las que realmente dan las herramientas para combatir a la criminalidad.

También destacó el respaldo ciudadano obtenido durante la consulta.

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Fueron casi 6 millones de colombianos que salieron a votar por la gran consulta y más de 3.200.000 colombianos de carne y hueso que salieron a decirle a Colombia que Paloma Valencia es la opción.

Por su parte, Felipe Córdoba aseguró que su aporte será la experiencia y el equipo político que lo acompañó durante su campaña.

Le sumamos toda nuestra experiencia. Adicionalmente, como lo dijo Daniel, nosotros también recogimos más de un millón 300.000 firmas. Hay un equipo dispuesto para trabajar en conjunto con la doctora Paloma.

El debate político detrás de la adhesión

Durante la entrevista también se planteó la posibilidad de que esta adhesión facilite la unión de otros sectores políticos.

Córdoba se refirió al candidato Abelardo de la Espriella y señaló que espera que puedan coincidir en una misma dirección política.

El doctor Abelardo es mi amigo, le tengo mucho cariño y le deseo todo lo mejor en la campaña y esperamos adicionalmente que con la doctora Paloma podamos ser esa campaña que llegue a la segunda vuelta presidencial.

Por su parte, Palacios respondió a quienes consideran que su llegada a la campaña representa la entrada directa del uribismo o del gobierno de Iván Duque.

Nosotros hicimos una campaña independiente, hicimos una campaña con más de 1.200.000 firmas a través de nuestro movimiento Rescatemos a Colombia.

Sin embargo, reconoció su cercanía con los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque.

Le tengo un agradecimiento, un cariño, gratitud tanto al presidente Uribe como al expresidente Iván Duque.

Finalmente, dejó un mensaje claro sobre el respaldo político dentro de esa campaña.

El candidato de Álvaro Uribe es Paloma Valencia. Uno no puede pretender que hay un candidato de Uribe en donde no está Uribe. Uribe está con Paloma Valencia.

Con estas dos decisiones, el panorama electoral se reorganiza en la recta final para la inscripción de candidaturas, mientras distintas campañas buscan consolidar alianzas antes de que se cierre oficialmente el proceso.