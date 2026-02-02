CANAL RCN
Colombia Video

Una madre y sus dos hijas de 3 y 5 años murieron ahogadas al ser arrastradas por una quebrada en Tuluá

Entre las víctimas se encuentran dos niñas de tres y cinco años que viajaban con su madre en una motocicleta. Una cuarta persona que ibas con ellas sobrevivió.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
10:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una tragedia familiar sacudió este fin de semana la zona rural de Tuluá, en Valle del Cauca, cuando tres personas perdieron la vida tras ser arrastradas por una creciente súbita de una quebrada.

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera
RELACIONADO

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera

Las víctimas, una madre y sus dos niñas de tres y cinco años, intentaban cruzar un afluente crecido entre los corregimientos de Barragán y Santa Lucía cuando fueron sorprendidas por la fuerza del agua.

La familia se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió el fatal incidente en el sector de Santa Lucía. Al parecer, en el vehículo viajaban cuatro personas y una de ellas logró sobrevivir.

Quemó vivo a su esposo dentro de su casa y escapó: quedó registrado en video
RELACIONADO

Quemó vivo a su esposo dentro de su casa y escapó: quedó registrado en video

Hallaron los cuerpos de madre e hijas arrastradas por una quebrada

De acuerdo con las autoridades, los cuerpos de las víctimas fueron recuperados por la comunidad y permanecen en el centro parroquial de Santa Lucía; así lo confirmó José Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.

Cayeron a una quebrada y fueron arrastrados. Inicialmente se encontró el cuerpo de la señora madre, y posteriormente la comunidad encontró los dos cuerpos de una niña de tres y cinco años.

La Fiscalía se encuentra en el lugar de los hechos realizando los actos urgentes correspondientes a la investigación del caso, mientras las autoridades municipales trabajan en el acompañamiento a la familia del sobreviviente.

Hallan sin vida a niña de seis años que cayó a un río en Tuluá
RELACIONADO

Hallan sin vida a niña de seis años que cayó a un río en Tuluá

Tragedia por lluvias en Tuluá, Valle del Cauca y otras zonas del país

Este trágico hecho se suma a la lista de emergencias registradas en Colombia durante la actual temporada de lluvias, que ha dejado múltiples afectaciones en diferentes regiones del país. Las autoridades locales han intensificado el llamado a los habitantes de zonas rurales para que extremen precauciones.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a los habitantes de la zona para evitar maniobras de riesgo o pasos de agua durante esta temporada.

VIDEO | Así es como niños arriesgan su vida en puentes improvisados para estudiar en Ortega, Tolima
RELACIONADO

VIDEO | Así es como niños arriesgan su vida en puentes improvisados para estudiar en Ortega, Tolima

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CNE

¿Avalará el CNE la candidatura de Iván Cepeda para la consulta del 8 de marzo?

Medellín

Incautan drogas, armas y celulares dentro de la Cárcel Pedregal de Medellín

Tolima

VIDEO | Así es como niños arriesgan su vida en puentes improvisados para estudiar en Ortega, Tolima

Otras Noticias

Costa Rica

Laura Fernández fue elegida como presidenta de Costa Rica en primera vuelta

Fernández es la heredera política del presidente Rodrigo Chaves y sus propuestas son de mano dura contra el narcotráfico y de reformas de los poderes del Estado.

Yeison Jiménez

Esto pasó con la costosa cadena de Yeison Jiménez que fue hallada en el lugar del accidente

En medio de los restos de la aeronave donde se movilizaba Yeison Jiménez, hallaron una cadena que representaba sus proyectos musicales en este 2026.

Fondo Nacional del Ahorro

Fondo Nacional del Ahorro anuncia créditos hasta del 100% para vivienda VIS y VIP

América de Cali

Llegó a Cali el '9' de América: reveló si alcanzaría a jugar el clásico vs. Nacional

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas