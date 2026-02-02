Una madre y sus dos hijas de 3 y 5 años murieron ahogadas al ser arrastradas por una quebrada en Tuluá

Una tragedia familiar sacudió este fin de semana la zona rural de Tuluá, en Valle del Cauca, cuando tres personas perdieron la vida tras ser arrastradas por una creciente súbita de una quebrada.

Las víctimas, una madre y sus dos niñas de tres y cinco años, intentaban cruzar un afluente crecido entre los corregimientos de Barragán y Santa Lucía cuando fueron sorprendidas por la fuerza del agua.

La familia se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió el fatal incidente en el sector de Santa Lucía. Al parecer, en el vehículo viajaban cuatro personas y una de ellas logró sobrevivir.

Hallaron los cuerpos de madre e hijas arrastradas por una quebrada

De acuerdo con las autoridades, los cuerpos de las víctimas fueron recuperados por la comunidad y permanecen en el centro parroquial de Santa Lucía; así lo confirmó José Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.

Cayeron a una quebrada y fueron arrastrados. Inicialmente se encontró el cuerpo de la señora madre, y posteriormente la comunidad encontró los dos cuerpos de una niña de tres y cinco años.

La Fiscalía se encuentra en el lugar de los hechos realizando los actos urgentes correspondientes a la investigación del caso, mientras las autoridades municipales trabajan en el acompañamiento a la familia del sobreviviente.

RELACIONADO Hallan sin vida a niña de seis años que cayó a un río en Tuluá

Tragedia por lluvias en Tuluá, Valle del Cauca y otras zonas del país

Este trágico hecho se suma a la lista de emergencias registradas en Colombia durante la actual temporada de lluvias, que ha dejado múltiples afectaciones en diferentes regiones del país. Las autoridades locales han intensificado el llamado a los habitantes de zonas rurales para que extremen precauciones.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a los habitantes de la zona para evitar maniobras de riesgo o pasos de agua durante esta temporada.