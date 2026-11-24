En el municipio de Algeciras, Huila, el Ejército Nacional reportó el hallazgo de dos artefactos explosivos improvisados durante labores de control territorial.

La operación estuvo dirigida a reducir los riesgos para la población civil y mantener las condiciones de seguridad en este sector del departamento.

¿Dónde fueron encontrados los dispositivos explosivos?

Los hechos se registraron en la vereda Colón, zona rural de Algeciras, donde soldados del Batallón de Montaña N.° 9, perteneciente a la Novena Brigada, ubicaron dos dispositivos explosivos improvisados.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los elementos tenían un mecanismo de activación por radiofrecuencia. Este tipo de sistema permite accionar los artefactos a distancia y, según la institución, es utilizado por grupos armados ilegales para intentar obstaculizar las operaciones de las tropas.

Tras el hallazgo, técnicos especializados en explosivos realizaron el procedimiento para destruirlos de manera controlada y evitar que representaran una amenaza para las personas que viven o transitan por el lugar.

Ejército mantiene operaciones en el departamento por presencia de artefactos explosivos

Con la destrucción de los dos dispositivos, las tropas buscan reducir las amenazas en los corredores rurales y facilitar el desplazamiento de campesinos, estudiantes y transportadores.

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La Novena Brigada aseguró que mantiene su presencia en diferentes zonas del Huila para anticiparse a posibles riesgos, proteger la vida de los habitantes y permitir que las comunidades desarrollen sus actividades cotidianas y productivas con mayor tranquilidad.