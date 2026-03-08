Gaula élite reveló detalles cómo será el dispositivo de seguridad para la posesión de Abelardo de la Espriella

En medio de la polémica que generó el cambio de lugar para la posesión del presidente de Colombia 2026 – 2030, que finalmente se realizará en un auditorio de la Universidad Santiago de Cali, en la capital de Valle del Cauca, el Gaula élite militar viajará precisamente hasta esta ciudad para reforzar la seguridad y garantizar el desarrollo de la ceremonia.

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El coronel Ricardo Díaz, comandante del Gaula Militar entregó detalles de las capacidades que viajarán a Cali en las próximas horas para organizar toda la logística:

Hay un predespliegue de tres grupos Gaula en la ciudad de Cali, incluyendo el Gaula Valle del Cauca, Gaula Cauca, Gaula Nariño y los dos gaulas élites. Somos cerca de 300 hombres gaulas que vamos a ir a cubrir este acto protocolario.

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El perfil de los uniformados que protegerán la posesión presidencial

El comandante del Gaula Militar explicó que “van a viajar a Cali tiradores de alta precisión, altamente entrenados y capacitados para realizar la protección de altos dignatarios”.

Indicó que “por intermedio de sus destacamentos y comandantes de equipos reciben diferentes órdenes y así en caso de que haya un tipo de situación, puedan salir rápidamente y contrarrestar lo que esté pasando”.

Ellos tienen las capacidades de asalto aéreo, muchos de ellos son lanceros, paracaidistas, fuerzas especiales y maniobras urbanas.

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¿Cuántos uniformados custodiarán la seguridad en Cali?

Cada hombre está entrenado y capacitado para hacer la toma de despeje y control de recintos cerrados y de áreas abiertas, aseguró el coronel Díaz.

En Cali avanzan los operativos de alistamiento y desde este lunes 3 de agosto iniciaría todo lo que es el plan de militarización en Valle del Cauca.

Serán al menos 300 hombre Gaula, 15 puestos de control que serán ubicados en diferentes puntos de las vías del Valle del Cauca, que se prioriza, por supuesto, lo que es la Vía Panamericana, pero también todo ese corredor que comunica los departamentos de Valle y Cauca.

Asimismo, hay otras medidas para garantizar la seguridad como el ofrecimiento de $500 millones de recompensa para prevenir cualquier ataque terrorista que se pueda presentar en los días previos o durante la posesión presidencial.

Y a este despliegue de seguridad se le suma el anuncio de las autoridades aeronáuticas sobre la restricción para el uso de drones en Valle del Cauca, específicamente en Cali, el área metropolitana, y los municipios de Pradera y Florida. La medida inició este lunes 3 de agosto desde las 12:00 de la madrugada y va hasta el próximo sábado 8 de agosto a las 11:59 de la noche.