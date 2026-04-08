Balance anticorrupción del Gobierno Petro: Transparencia por Colombia califica gestión como deficiente

Transparencia por Colombia presentó el balance final de la acción pública anticorrupción del Gobierno de Gustavo Petro, con una conclusión crítica: el cumplimiento fue calificado como deficiente tras cuatro años de gestión.

El informe señala que la agenda anticorrupción arrancó con impulso discursivo y algunas medidas relevantes, pero no logró consolidar cambios estructurales. Además, la falta de "liderazgo ético" del presidente y los escándalos que involucraron a funcionarios cercanos debilitaron la credibilidad de las iniciativas.

Avances puntuales, pero sin impacto sostenido

El Gobierno impulsó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, la reglamentación de programas de transparencia y ética en el sector público, la creación del Grupo de Transparencia en Defensa y la Línea 157 para denuncias. Sin embargo, el informe advierte que estas acciones fueron fragmentadas y aún no se evidencia su impacto real en la prevención de la corrupción.

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En materia de transparencia en la gestión pública, se inició la formulación de la Política de Acceso a la Información, pendiente desde 2014, y se fortaleció el Portal de Datos Abiertos. También se consolidó el uso de SECOP II y la Tienda Virtual del Estado, aunque persisten problemas de migración, interoperabilidad y calidad de la información.

Retos en integridad electoral, medio ambiente y paz

El balance destaca que los proyectos legislativos para reformar el sistema político no prosperaron en el Congreso y que la Política Criminal Electoral perdió continuidad, lo que debilitó la capacidad estatal frente a riesgos como la financiación ilegal de campañas y la compra de votos.

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En el sector ambiental, Transparencia por Colombia señaló que iniciativas como el Fondo para la Vida y la Biodiversidad carecieron de un enfoque anticorrupción claro, mientras que en la implementación del Acuerdo de Paz se evidenciaron avances en transparencia, pero también riesgos por la discrecionalidad en la selección de proyectos y dificultades de acceso ciudadano a la información.

Transparencia por Colombia recomendó al gobierno de Abelardo de la Espriella consolidar una estrategia nacional de largo plazo, fortalecer la protección a denunciantes, culminar la modernización de SECOP, aprobar la política de acceso a la información y garantizar transparencia en recursos para medio ambiente y paz.

“Colombia necesita una política de Estado con liderazgo, continuidad y capacidades institucionales que trasciendan los periodos presidenciales”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de la organización.