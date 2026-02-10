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Funcionaria del CTI presuntamente involucrada en muerte de su pareja sentimental estará en detención domiciliaria

El análisis del material probatorio sugiere que la víctima no se quitó la vida. Por el contrario, “se habría tratado de una muerte violenta”.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

octubre 02 de 2026
06:05 p. m.
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Chirley Mildred Hernández, funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fue afectada con la medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, tras ser presentada ante un juez de control de garantías, por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja sentimental.

Los hechos por los que es señalada ocurrieron el pasado 21 de marzo, en su vivienda familiar, del barrio Boston, en Barranquilla.

Ese día, las autoridades recibieron una llamada en la que se daba a conocer el hallazgo sin vida de una persona. Una vez atendieron la emergencia, encontraron a la pareja sentimental de Hernández, al interior de su apartamento, con cuatro impactos de bala.

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Hernández negó haber estado en la misma habitación, pero el material probatorio sugiere otra cosa:

De acuerdo con la Fiscalía, “la hoy procesada manifestó que se encontraba en otra habitación de la residencia cuando escuchó varias detonaciones y que, al llegar al lugar donde se encontraba la víctima, la halló sin signos vitales. En la escena fueron ubicadas un arma de fuego y cinco vainillas”.

Sin embargo, “las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía, así como el análisis de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los resultados forenses obtenidos a partir de la proyección de los proyectiles, permitieron establecer que se habría tratado de una muerte violenta que, presuntamente, fue ocasionada por la mujer”.

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La funcionaria decidió no aceptar cargos:

Aunque el material probatorio sugiere que la pareja sentimental de Hernández no se quitó la vida, la funcionaria decidió no aceptar cargos.

Aun así, estará en detención domiciliaria mientras avanza la investigación, imputada por los delitos de homicidio con circunstancia de agravación punitiva, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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