CANAL RCN
Colombia

Call center extorsionaba desde la cárcel de Cómbita en Boyacá y este fue el impresionante hallazgo

La Policía de Bogotá lideró un operativo dentro del centro penitenciario El Barne, en Boyacá, donde fue desmantelada una organización criminal dedicada a la extorsión.

Call center extorsionaba desde la cárcel de Cómbita en Boyacá y este fue el impresionante hallazgo
Foto: Mebog

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
09:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que fue desmantelada una organización criminal dedicada a la extorsión que operaba dentro del centro penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá.

En un operativo liderado por la Mebog se logró una importante incautación de elementos que eran utilizados para cometer estas acciones criminales y obtener importantes sumas de dinero.

La intervención contó con el apoyo de 150 uniformados y el uso de herramientas tecnológicas como drones y detectores de metales, a través de los cuales se materializó el registro de las 303 celdas de esta penitenciaría.

Descubren 'call center' criminal en cárcel La Picota: presos hacían $250 millones al mes con extorsiones
RELACIONADO

Descubren 'call center' criminal en cárcel La Picota: presos hacían $250 millones al mes con extorsiones

Lo que hallaron en call center dentro de la cárcel de Cómbita

El informe detalló que gracias a las denuncias de extorsiones que se estarían gestando desde el interior de la cárcel, se llevaron una serie de inspecciones que dejaron resultados positivos.

Lograron el hallazgo de 50 celulares, un iPad, joyas, cinco módems de internet, 40 cables USB, 30 cargadores, 20 tarjetas SIM, 20 armas cortopunzantes, un kilo de marihuana y 12 libretas con información de carácter delincuencial.

Estas estructuras criminales que operan dentro de las cárceles, a través de llamadas, suplantan a funcionarios de la Policía y la Fiscalía para exigir dinero.

Desmantelan el mayor 'call center' de extorsión en la cárcel La Modelo de Bogotá
RELACIONADO

Desmantelan el mayor 'call center' de extorsión en la cárcel La Modelo de Bogotá

50% de las llamadas extorsivas provienen de las cárceles

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que al menos el 50 de las llamadas extorsivas son gestadas en el interior de las cárceles.

En lo corrido del 2025 se registraron 291 casos menos de Extorsión lo que representa una reducción del 19% en comparación al año anterior.

Este duro golpe a la extorsión afecta directamente las rentas de la criminalidad que opera dentro de los establecimientos carcelarios del país.

Sicarios asesinaron a trabajadores de un taller en Santander: los tenían extorsionados
RELACIONADO

Sicarios asesinaron a trabajadores de un taller en Santander: los tenían extorsionados

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Terror en la Terminal Salitre: adulto mayor atacó con puñal a varios pasajeros

ELN

¿Se pudo prevenir la crisis humanitaria generada por el ELN en el sur de Bolívar?

Educación

En Colombia se destina menos del 1% del PIB en inversión para la niñez

Otras Noticias

Educación

¿Cómo está Colombia en el ranking del inglés en Latinoamérica? Los resultados sorprenden

El inglés sigue siendo una asignatura pendiente para Colombia. Conozca los resultados en la región.

Liga BetPlay

Así está la tabla de posiciones tras la nueva derrota de Millonarios en la Liga BetPlay

Millonarios se hunde en lo más bajo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y Junior lidera el campeonato.

Bolivia

Estas son las caras presidenciables para la segunda vuelta en Bolivia: sorpresa electoral

Puerto Rico

Pareja española no pudo viajar a Puerto Rico por creerle a ChatGPT sobre requisitos migratorios

Cuidado personal

Los efectos en las uñas por uso de lámparas UV y procesos del esmalte semipermanente