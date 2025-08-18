Call center extorsionaba desde la cárcel de Cómbita en Boyacá y este fue el impresionante hallazgo

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que fue desmantelada una organización criminal dedicada a la extorsión que operaba dentro del centro penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá.

En un operativo liderado por la Mebog se logró una importante incautación de elementos que eran utilizados para cometer estas acciones criminales y obtener importantes sumas de dinero.

La intervención contó con el apoyo de 150 uniformados y el uso de herramientas tecnológicas como drones y detectores de metales, a través de los cuales se materializó el registro de las 303 celdas de esta penitenciaría.

Lo que hallaron en call center dentro de la cárcel de Cómbita

El informe detalló que gracias a las denuncias de extorsiones que se estarían gestando desde el interior de la cárcel, se llevaron una serie de inspecciones que dejaron resultados positivos.

Lograron el hallazgo de 50 celulares, un iPad, joyas, cinco módems de internet, 40 cables USB, 30 cargadores, 20 tarjetas SIM, 20 armas cortopunzantes, un kilo de marihuana y 12 libretas con información de carácter delincuencial.

Estas estructuras criminales que operan dentro de las cárceles, a través de llamadas, suplantan a funcionarios de la Policía y la Fiscalía para exigir dinero.

50% de las llamadas extorsivas provienen de las cárceles

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que al menos el 50 de las llamadas extorsivas son gestadas en el interior de las cárceles.

En lo corrido del 2025 se registraron 291 casos menos de Extorsión lo que representa una reducción del 19% en comparación al año anterior.

Este duro golpe a la extorsión afecta directamente las rentas de la criminalidad que opera dentro de los establecimientos carcelarios del país.