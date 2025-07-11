Cámaras captaron el asalto armado al carro de valores en La Guajira: así fue el millonario robo

Siete meses después del asalto a un carro de valores en el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, La Guajira, la Policía Nacional confirmó la captura de los responsables.

Se trata de un grupo criminal conocido como 'Los lobos', quienes el pasado 9 de abril protagonizaron un robo de alto impacto, llevándose más de 8.700 millones de pesos distribuidos en 12 tulas.

El operativo de captura fue liderado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que logró identificar y ubicar a los integrantes de la banda tras una extensa labor de inteligencia.

Así irrumpieron los ladrones en el aeropuerto de Riohacha

El día del robo, los delincuentes irrumpieron en el aeropuerto a bordo de una camioneta blanca, armados con fusiles y con el objetivo de interceptar el vehículo de transporte de valores.

Los videos de seguridad muestran cómo aprovecharon un momento de rutina de los guardas para ejecutar el golpe, intimidando al personal y escapando con el millonario botín.

‘Los Lobos’ planeaban nuevos golpes en Cundinamarca

Según las autoridades, el grupo criminal estaba conformado por miembros especializados en logística, manipulación de armas y vigilancia de rutas. Incluso, se presume que recurrían a prácticas de santería para “blindarse” contra la captura.

La investigación también reveló que 'Los Lobos' planeaban un nuevo ataque en los municipios de San Francisco y La Vega, en Cundinamarca.

Con su captura, se desactiva una estructura que representaba una amenaza para el transporte de valores en distintas regiones del país. Las autoridades continúan con el proceso judicial y no descartan nuevas detenciones relacionadas con esta organización.