“Recibían mejor trato los marranos”: víctimas de secuestro desmienten a ‘Timochenko’

Las declaraciones de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los supuestos buenos tratos que las Farc dieron a los secuestrados han generado un rechazo contundente entre las víctimas del cautiverio.

Militares y civiles que padecieron años de secuestro califican estas afirmaciones como "la máxima expresión del cinismo" y denuncian que sufrieron tratos inhumanos durante su encierro.

La senadora María Clara Posada reveló videos de la audiencia donde el exlíder de las Farc expuso su versión sobre el tratamiento a los secuestrados durante el conflicto armado.

Víctimas de secuestro desmienten declaraciones de ‘Timochenko’

Para quienes vivieron el cautiverio las declaraciones de ‘Timochenko’ no solo representan una mentira, sino una revictimización que los devuelve al horror que experimentaron encadenados en campos de concentración en mitad de la selva.

"Es una manera muy cínica y sobre todo también de la JEP que sigue este juego, cuando para nadie es un secreto y más pruebas para dónde de tantas víctimas del secuestro que hoy en día viven y que han dado su testimonio", dijo el coronel en retiro, Javier Rodríguez.

Para ellos, escuchar la versión de Londoño ante el tribunal de paz implica volver a vivir el sufrimiento del cautiverio.

Los testimonios de los liberados coinciden en que el daño causado fue irreparable; así lo explicó Sofía Gaviria, víctima de secuestro:

Claramente cada vez que hay una prueba más que no queríamos ver o que conocíamos, nos duele y nos revictimiza.

Víctimas relatan la crudeza del secuestro por ‘Timochenko’

Las víctimas critican que la indolencia de sus captores no terminó con su liberación. Consideran que las declaraciones de Londoño ante la JEP intentan suavizar el horror de lo que realmente ocurrió en los campamentos guerrilleros.

Muchos de los liberados recuperaron su libertad gracias a operaciones militares como la operación Jaque, tras pasar una década o más en aislamiento.

El general (r) Luis Mendienta relató el horror que vivió en cautiverio:

Recibían mejor trato los marranos. En una oportunidad nos pusieron una cochinera al lado y ellos recibían mejor alimentación y suficiente agua, mientras a nosotros nos daban escasos tres o cinco minutos de agua para nuestro aseo personal.

El dolor de las víctimas no radica únicamente en las promesas rotas de reparación, sino en lo que consideran un intento de reescribir la historia para matizar las condiciones de su cautiverio.