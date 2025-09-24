CANAL RCN
Colombia Video

Cayó el 'Hombre Araña del Siete de Agosto': trepó 15 metros para dañar una cámara y terminó grabado

El sujeto intentó dejar inservible una cámara de vigilancia en Bogotá, pero quedó registrado en video.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
04:03 p. m.
Un intento fallido de sabotaje contra la infraestructura de seguridad en Bogotá terminó en una escena que se volvió viral.

RELACIONADO

En plena madrugada, un hombre trepó más de 15 metros en un poste del barrio Siete de Agosto para dañar una cámara del sistema de videovigilancia.

Lo curioso es que la misma cámara que intentaba desconectar fue la que registró en detalle todos sus movimientos y alertó a las autoridades.

Cayó el 'Hombre Araña del Siete de Agosto' en Bogotá

El hecho se presentó cuando el individuo, con evidente destreza para escalar, ascendió hasta la parte superior de un poste y comenzó a manipular el cableado de una de las cámaras instaladas en la zona.

En el video se observa cómo, una vez en lo alto, realiza varias maniobras hasta cortar los cables con la intención de dejarla inservible.

Sin embargo, lo que parecía una acción audaz terminó siendo una torpeza pues la cámara alcanzó a grabar de principio a fin la maniobra del hombre, que ya había sido apodado por las autoridades como el “Hombre Araña del Siete de Agosto”.

La cámara fue quien lo captó y alertó a las autoridades

El operador del C4 encargado del monitoreo de esa zona fue quien detectó la anomalía y, al notar el comportamiento sospechoso, siguió en tiempo real cada movimiento del sujeto.

RELACIONADO

De inmediato, activó la alerta a la Policía Metropolitana, que desplegó patrullas hacia el sitio.

En cuestión de minutos, los uniformados llegaron al lugar, interceptaron al escalador urbano y procedieron con su captura.

Durante el procedimiento, además de dejarlo a disposición de las autoridades, le encontraron en su poder cinco cartuchos calibre 12, elemento que quedó bajo investigación.

