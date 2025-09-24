¿Hace parte de los comercios afectados por las obras del Metro? Pilas a este millonario alivio que entregarán

Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá han significado un avance en materia de infraestructura para la ciudad, pero también han generado serias afectaciones a los pequeños y medianos comercios ubicados en las zonas de intervención.

La reducción en la afluencia de clientes, los cierres viales y las restricciones alrededor de los frentes de construcción han impactado directamente la economía de cientos de familias que dependen de estos negocios.

Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá anunció la activación de un plan de apoyo económico para compensar a los comercios más afectados.

Darán millonario alivio a comercios afectados por obras del Metro

La administración distrital confirmó la destinación de 6.000 millones de pesos para apoyar a los establecimientos que han visto comprometida su operación por las obras.

Según las proyecciones, serán al menos 1.290 negocios locales los que podrán recibir la compensación durante lo que resta del año.

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, detalló que este programa está dirigido de manera exclusiva a pequeños comerciantes, dejando claro el enfoque en proteger al tejido empresarial más frágil:

Muy importante. Acá esto está enfocado hacia los negocios locales, micro, pequeños y medianos. Estos son recursos que se van a destinar exclusivamente para este segmento del tejido productivo.

Requisitos para acceder al alivio económico para comercios afectados por obras del Metro

Los requisitos definidos por la Alcaldía para acceder al beneficio incluyen:

Demostrar que el negocio corresponde a una micro, pequeña o mediana empresa.

Contar con registro mercantil activo. En caso de que no esté vigente, la Secretaría de Desarrollo Económico desplegará equipos en terreno para acompañar a los comerciantes en el proceso de activación o expedición del documento.

Presentar cédula de ciudadanía y acreditar que el establecimiento está ubicado en las zonas de influencia directa de las obras.

Recordemos que, esta medida busca respaldar a los negocios formales con local físico, que en este momento atraviesan dificultades económicas por las intervenciones en el espacio público.

¿Cómo inscribirse para acceder al beneficio?

Se anunció que en los próximos días se abrirá un link oficial en el que los comerciantes podrán consultar, a través de su NIT, si cumplen con las condiciones y si se encuentran dentro de las áreas priorizadas para acceder a la compensación.