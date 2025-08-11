Revelan la ruta y alteraciones físicas del camión con explosivos del ELN que atentaría contra batallón en Tunja

Después de sies horas de angustia tras el abandono de un camión adceuado con explosivos con el que se iba a atentar contra el batallón Simón Bolívar de Tunja, se conocieron delicados detalles de lo que habría detrás de los hechos.

El Comando General de Fuerzas Militares le confirmó a Noticias RCN que a la 'volqueta bomba' que fue abandonada con explosivos le cambiaron el color de pintura hace dos otres semanas.

También dieron a conocer la ruta que recorrió el camión hasta llegar al punto en el que fue dejado para perpetrar el ataque.

Revelan detalles del camión con explosivos abandonado en Tunja

Se trataría de un vehículo de carga de placa JIB594 que fue registrado en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, en el departamento de Boyacá, y que cuyas características fueron alteradas como parte del atentado terrorista.

Las Fuerzas Militares indicaron que dicha volqueta habría sido vendido entre el 25 y 26 de octubre.

Por otro lado, filtraron la ruta que recorrió. Señalaón que el 27 de octubre el camión salió del municipio de Sogamoso cargado de arena y cruzó el Peaje de Tuta que del municipio de Paipa conduce a Tunja.

Ese mismo día, ingresó a la ciudad de Tunja con una carpa que tapaba su parte trasera y habría sido acondicionada con explosivos en el lugar de destino.

Terroristas huyeron en una motocicleta que está plenamente identificada

De acuerdo con la información entregada a Noticias RCN, las autoridades tendrían plenamente identificada la motocicleta en la que huyeron el conductor del camión y un hombre que lo esperaba.

En la ciudad se activó un despliegue de búsqueda para tratar de ubicar la motocicleta y las dos personas que huyeron en ella tras dejar el camión con explosivos muy cerca del batallón Simón Bolívar.

Estos hechos ocurrieron sobre las 5:45 y 6:00 de la mañana. En las próximas horas las autoridades confirmaráin públicamente esta información.