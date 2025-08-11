CANAL RCN
Colombia Video

Revelan la ruta y alteraciones físicas del camión con explosivos del ELN que atentaría contra batallón en Tunja

Fuentes del Comando General de las Fuerzas Militares confirmaron a Noticias RCN que al camión le cambiaron el color hace dos semanas.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
02:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de sies horas de angustia tras el abandono de un camión adceuado con explosivos con el que se iba a atentar contra el batallón Simón Bolívar de Tunja, se conocieron delicados detalles de lo que habría detrás de los hechos.

El Comando General de Fuerzas Militares le confirmó a Noticias RCN que a la 'volqueta bomba' que fue abandonada con explosivos le cambiaron el color de pintura hace dos otres semanas.

También dieron a conocer la ruta que recorrió el camión hasta llegar al punto en el que fue dejado para perpetrar el ataque.

ELN habría planeado atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar en Tunja
RELACIONADO

ELN habría planeado atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar en Tunja

Revelan detalles del camión con explosivos abandonado en Tunja

Se trataría de un vehículo de carga de placa JIB594 que fue registrado en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, en el departamento de Boyacá, y que cuyas características fueron alteradas como parte del atentado terrorista.

Las Fuerzas Militares indicaron que dicha volqueta habría sido vendido entre el 25 y 26 de octubre.

Por otro lado, filtraron la ruta que recorrió. Señalaón que el 27 de octubre el camión salió del municipio de Sogamoso cargado de arena y cruzó el Peaje de Tuta que del municipio de Paipa conduce a Tunja.

Ese mismo día, ingresó a la ciudad de Tunja con una carpa que tapaba su parte trasera y habría sido acondicionada con explosivos en el lugar de destino.

Atentado terrorista frustrado en Tunja: volqueta con explosivos amenazó el batallón Simón Bolívar y dejó cinco heridos
RELACIONADO

Atentado terrorista frustrado en Tunja: volqueta con explosivos amenazó el batallón Simón Bolívar y dejó cinco heridos

Terroristas huyeron en una motocicleta que está plenamente identificada

De acuerdo con la información entregada a Noticias RCN, las autoridades tendrían plenamente identificada la motocicleta en la que huyeron el conductor del camión y un hombre que lo esperaba.

En la ciudad se activó un despliegue de búsqueda para tratar de ubicar la motocicleta y las dos personas que huyeron en ella tras dejar el camión con explosivos muy cerca del batallón Simón Bolívar.

Estos hechos ocurrieron sobre las 5:45 y 6:00 de la mañana. En las próximas horas las autoridades confirmaráin públicamente esta información.

Ejército destruyó siete artefactos explosivos en La Guajira que habrían sido instalados por el ELN
RELACIONADO

Ejército destruyó siete artefactos explosivos en La Guajira que habrían sido instalados por el ELN

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tunja

ELN habría planeado atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar en Tunja

Centro Democrático

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia respaldan a Gabriel Vallejo tras carta de Miguel Uribe Londoño

Tunja

Atentado terrorista frustrado en Tunja: volqueta con explosivos amenazó el batallón Simón Bolívar y dejó cinco heridos

Otras Noticias

Atlético Nacional

Atlético Nacional comenzó a tomar decisiones: este es el primer jugador que saldría para el 2026

¿Cuál es la razón por la que el futbolista saldrá al terminar la temporada? Esto fue lo que se reveló.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Venezuela

Mhoni Vidente hizo shockeante predicción sobre Nicolás Maduro y Venezuela: ¿qué pasará?

Enfermedades

Más de 220.000 menores en Bogotá aún no han recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano

Artistas

Luto en la televisión: murió importante actriz que participó en El Chavo del 8