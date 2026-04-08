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Julián Bernal, el ciclista que lucha por volver a caminar tras perder sus piernas

La comunidad educativa en la que trabaja, junto con familiares y amigos, organizó una campaña de donaciones para financiar las prótesis que necesita.

Mañana Express

agosto 04 de 2026
08:29 a. m.
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El músico y profesor bogotano Julián Bernal, de 32 años, enfrenta el mayor reto de su vida luego de ser arrollado por un tractocamión mientras entrenaba en bicicleta por la sabana de Bogotá. El accidente, ocurrido el pasado 21 de junio, le provocó la amputación de sus dos piernas, pero no apagó su voluntad de seguir adelante.

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Bernal, reconocido por su pasión por el ciclismo y por inspirar a sus estudiantes desde las aulas de un colegio en el norte de la capital, salió recientemente de la Unidad de Cuidados Intensivos y ahora se recupera en una habitación del hospital. Desde allí hace un llamado urgente para reunir fondos que le permitan adquirir prótesis y recuperar parte de su independencia.

Una vida marcada por la música y el ciclismo

Violinista de formación y ciclista por pasión, Julián recuerda con emoción los kilómetros recorridos en carreteras míticas del país y su experiencia en la inauguración del Tour de Francia en Bruselas en 2019, cuando decidió dedicarse de lleno al ciclismo de ruta. “El ciclismo se apoderó de mí”, relata, convencido de que la bicicleta le dio momentos de plenitud y libertad.

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Hoy, tras el accidente, asegura que vive una “segunda oportunidad” y que su propósito es inspirar a otros con su resiliencia. “La mente es capaz de mover montañas”, afirma, mientras se aferra a la idea de reconstruir un “Julián 2.0” que vuelva a caminar y, algún día, a subirse de nuevo a una bicicleta.

Solidaridad para cumplir un sueño

La comunidad educativa en la que trabaja, junto con familiares y amigos, organizó una campaña de donaciones para financiar las prótesis que necesita. “No fue iniciativa mía, fue de los padres del colegio”, explica Bernal, agradecido por el respaldo recibido.

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El proceso legal contra el conductor del tractocamión avanza, pero su prioridad es la recuperación física y emocional. “Soy un agradecido de la vida porque sigo aquí”, dice, convencido de que su historia puede convertirse en un ejemplo de fortaleza y esperanza.

Las contribuciones se canalizan a través de una cuenta de ahorros en Bancolombia, y cada aporte, por pequeño que sea, suma en la meta de devolverle a Julián la posibilidad de caminar y de volver a recorrer caminos.

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