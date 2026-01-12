Campesinos bloquean la vía al Llano por precios injustos del huevo: “Les pagan $5.000”

La inconformidad del sector avícola volvió a hacerse visible en uno de los corredores viales más estratégicos del país. Desde las primeras horas de la mañana de este lunes 12 de enero, productores de huevo y campesinos del oriente de Cundinamarca bloquearon la vía al Llano, a la altura del puente de Cáqueza, para denunciar los bajos precios que reciben por su producción.

La manifestación coincidió con el retorno del puente festivo de Reyes, generando un cierre total de la carretera y afectando la movilidad entre Bogotá y el Llano.

Coviandina confirmó la suspensión del tránsito y recomendó a los viajeros tomar rutas alternas y planear sus desplazamientos con antelación ante el alto flujo vehicular.

Estos son los verdaderos precios del huevo para los productores

Los manifestantes denunciaron que desde hace varios meses el precio que les pagan por el huevo se mantiene muy por debajo de los costos reales de producción, lo que ha provocado pérdidas económicas sostenidas, endeudamiento y el riesgo de quiebra para pequeños y medianos productores.

La situación se agravaría por el aumento en los insumos, el alimento para las aves, los servicios públicos y los costos de transporte. Mientras tanto, el precio final del huevo en las ciudades no refleja esa reducción, lo que evidencia una brecha entre lo que recibe el campesino y lo que paga el consumidor.

Jorge Lozano, fundador de la Fundación Jorge Lozano del Campo, respaldó la movilización y llamó la atención sobre la crisis que atraviesa el sector avícola.

Me encuentro en el oriente de Cundinamarca apoyando una protesta pacífica con todos los avicultores y campesinos de la zona. Este mensaje va para todo el país. Hace más de siete meses le están pagando a ellos el huevo entre $5.000 y $6.000, y el costo de producción es de $12.000.

Esto es lo que piden los productores de huevo

Uno de los reclamos centrales de los productores es la disparidad entre el precio que reciben en el campo y el valor que paga el consumidor final en las ciudades.

Si al campesino se le paga mal acá, ustedes siguen comprando caro en Bogotá.

Lozano también insistió en la necesidad de unidad y solidaridad entre los productores rurales. “Hasta que los campesinos en Colombia no nos unamos, no vamos a sacar nuestros proyectos adelante.

Los manifestantes, provenientes de municipios como Cáqueza, Ubaque y Chipaque, advirtieron que la protesta busca visibilizar una problemática estructural del sector agropecuario y exigir respuestas concretas de las autoridades nacionales y departamentales.

Aseguran que se han incumplido acuerdos previos y que no existen soluciones de fondo que permitan estabilizar los ingresos del campo.