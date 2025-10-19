Denuncian graves amenazas contra candidatos a los Consejos de Juventud en Bogotá

Este domingo 19 de octubre se desarrollan en todo el país las elecciones de los Consejos Locales de Juventudes. Durante la jornada se conocieron denuncias de los candidatos contra su seguridad.

En horas de la mañana Noticias RCN conoció una grave denuncia relacionada con amenazas y un intento de persecución contra jóvenes candidatos del movimiento Jóvenes de Derecha y del Centro Democrático, aspirantes a los Consejos Locales de Juventud en Bogotá.

Esta situación también fue denunciada semanas antes de las elecciones contra varios candidatos.

Candidata de los Consejos de Juventudes fue perseguida horas antes de las elecciones

De acuerdo con la información confirmada, la noche de este sábado 18 de octubre una de las candidatas del sector de Puente Aranda fue perseguida durante más de 30 minutos por tres motocicletas, mientras se desplazaba en su vehículo particular.

La situación ha generado preocupación entre los equipos juveniles y líderes locales, quienes advierten un aumento de intimidaciones en el contexto electoral.

Noticias RCN conversó con la menor por teléfono, quien que está resguardada y que la Policía está recibiendo la denuncia formal y haciéndole el respectivo acompañamiento acompañamiento.