Elecciones para los Consejos de Juventud: conozca aquí su lugar de votación

Este domingo 19 de octubre, Colombia celebra las elecciones para los Consejos de Juventud, un evento crucial para la participación democrática de las nuevas generaciones.

La jornada electoral está dirigida a jóvenes entre 14 y 28 años, quienes tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en estos importantes órganos consultivos.

¿Qué son los Consejos de Juventud?

Estos son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes, quienes son elegidos mediante elección popular para representar a su localidad.

Los consejeros de juventud representan a las juventudes ante las autoridades territoriales, conciertan la inclusión de las agendas juveniles con las respectivas autoridades del territorio y ejercen veeduría y control social.

¿Cuántos candidatos hay en los Consejos de Juventudes?

45.183 candidatos se han inscrito para participar en estas elecciones, distribuidos en 9.909 listas cerradas. De estas, 4.331 pertenecen a partidos y movimientos políticos, 2.358 a jóvenes independientes y 2.320 a procesos y prácticas organizativas.

Esta diversidad de opciones refleja el amplio espectro de intereses y perspectivas de la juventud colombiana. La participación juvenil en procesos democráticos ha sido históricamente baja en Colombia.

En las elecciones de 2021, a pesar de que más de 12 millones de jóvenes estaban habilitados para votar, solo el 10% ejerció su derecho. Esta cifra preocupante ha motivado campañas creativas y coloridas para incentivar una mayor asistencia a las urnas.

¿En dónde votar para los Consejos de Juventud?

Según Hernán Penagos, registrador nacional, todos los jóvenes de 14 a 17 años pueden votar en cualquier puesto de votación y los de 18 a 28 en donde han votado regularmente o donde inscribieron su cédula.

Los jóvenes podrán consultar su punto de votación ingresando a la página web oficial de la Registraduría y al micrositio “grandes por elección”.

Iniciativas para votar en los Consejos de Juventud

Una de las iniciativas más llamativas ha sido la instalación de una urna gigante en la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá. Esta instalación a gran escala busca despertar la curiosidad de los transeúntes y generar reflexión sobre el poder del voto, especialmente entre los jóvenes.

La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado para que esta jornada sea una "fiesta democrática" donde la voz juvenil sea protagonista.

"Jóvenes de Colombia, las elecciones del próximo domingo 19 de octubre nos llenan de esperanza porque es tu voz la que se pone en el centro de la democracia", expresó la entidad.