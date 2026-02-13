Candidatos a la Cámara analizan la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto de incremento de salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional el 29 de diciembre.

La decisión ordena emitir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, estableciendo que el ajuste salarial debe calcularse considerando la inflación y la productividad laboral del país.

"Todos estamos de acuerdo con que el salario mínimo debe subir. El tema es que fue una medida que se tomó sin prever la situación económica, no solamente de un sector, sino del país. Se tomó sin una medición técnica que afecto a empresarios y empleados", aseguró Leonor Espinosa, candidata a la Cámara por el Partido Liberal.

Agregó que el sector gastronómico ha sido uno de los más impactados por el incremento. "lo primero que hizo el sector fue reducir el personal" ante la imposibilidad de absorber los nuevos costos laborales.

Por su parte, Sol Suárez, candidata por el Movimiento Ciudadanos Renovemos, calificó la situación como divisoria. "Esta decisión divide de nuevo al país como todo lo que hace este gobierno". Señaló que la decisión de aumentar en 23% el mínimo "no se llevó a la mesa de concertación, no se tomó con medidas técnicas, definitivamente se hizo simplemente por decreto, y obviamente por una medida populista".

Andrés Sánchez, candidato por Cambio Radical, propuso soluciones concretas: "Hay que sentarnos al diálogo, es el momento en que el gobierno tiene que ser muy estratega". Sugirió implementar alivios tributarios y subsidios a la nómina mediante "créditos a un interés muy bajo para que se pueda mantener tanto el 23%, pero también el apoyo a las empresas pequeñas y medianas".

¿Hay algún porcentaje que salde esta discusión?

Espinosa afirma que debe hacerse teniendo en cuenta la situación económica del país. "De acuerdo a la inflación y a no generar más informalidad al país. Debe subirse pero con una política pública que se ajuste a las necesidades del país".

RELACIONADO Candidatos al Congreso debaten sobre el nuevo decreto de emergencia y el sector salud

Suarez indicó que la decisión genera incertidumbre, sin embargo, reiteró que se debe hacer con una mesa de concertación, con el tecnisismo que se requiere, con los estudios".

Finalmente Sánchez insistió en que debe haber un diálogo. "Tener muy en cuenta a los privados para que asimismo se tenga a los trabajadores, a los privados e ir por una sola línea y podamos que podamos sacar esto adelante.