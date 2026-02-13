CANAL RCN
Colombia Video

Candidatos a la Cámara analizan la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo

Los candidatos a la Cámara, Leonor Espinosa, Sol Suárez y Andrés Sánchez analizan la decisión sobre el salario mínimo y la polémica por la salida del general Urrego.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
02:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto de incremento de salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional el 29 de diciembre.

La decisión ordena emitir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, estableciendo que el ajuste salarial debe calcularse considerando la inflación y la productividad laboral del país.

Candidatos al Congreso reaccionan a informe de la Contraloría: 164.000 contratos se firmaron antes de que iniciara la Ley de Garantías
RELACIONADO

Candidatos al Congreso reaccionan a informe de la Contraloría: 164.000 contratos se firmaron antes de que iniciara la Ley de Garantías

"Todos estamos de acuerdo con que el salario mínimo debe subir. El tema es que fue una medida que se tomó sin prever la situación económica, no solamente de un sector, sino del país. Se tomó sin una medición técnica que afecto a empresarios y empleados", aseguró Leonor Espinosa, candidata a la Cámara por el Partido Liberal.

Agregó que el sector gastronómico ha sido uno de los más impactados por el incremento. "lo primero que hizo el sector fue reducir el personal" ante la imposibilidad de absorber los nuevos costos laborales.

Por su parte, Sol Suárez, candidata por el Movimiento Ciudadanos Renovemos, calificó la situación como divisoria. "Esta decisión divide de nuevo al país como todo lo que hace este gobierno". Señaló que la decisión de aumentar en 23% el mínimo "no se llevó a la mesa de concertación, no se tomó con medidas técnicas, definitivamente se hizo simplemente por decreto, y obviamente por una medida populista".

Andrés Sánchez, candidato por Cambio Radical, propuso soluciones concretas: "Hay que sentarnos al diálogo, es el momento en que el gobierno tiene que ser muy estratega". Sugirió implementar alivios tributarios y subsidios a la nómina mediante "créditos a un interés muy bajo para que se pueda mantener tanto el 23%, pero también el apoyo a las empresas pequeñas y medianas".

¿Hay algún porcentaje que salde esta discusión?

Espinosa afirma que debe hacerse teniendo en cuenta la situación económica del país. "De acuerdo a la inflación y a no generar más informalidad al país. Debe subirse pero con una política pública que se ajuste a las necesidades del país".

Candidatos al Congreso debaten sobre el nuevo decreto de emergencia y el sector salud
RELACIONADO

Candidatos al Congreso debaten sobre el nuevo decreto de emergencia y el sector salud

Suarez indicó que la decisión genera incertidumbre, sin embargo, reiteró que se debe hacer con una mesa de concertación, con el tecnisismo que se requiere, con los estudios".

Finalmente Sánchez insistió en que debe haber un diálogo. "Tener muy en cuenta a los privados para que asimismo se tenga a los trabajadores, a los privados e ir por una sola línea y podamos que podamos sacar esto adelante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

¿Cómo reutilizan los desechos en la Antártida? Así se cuida al continente blanco

Salario mínimo

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el decreto del salario mínimo? Estas fueron las razones

Salario mínimo

¿Qué recursos tiene el Gobierno Petro contra la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo?

Otras Noticias

Trabajo

Registraduría dio a conocer listado de ciudadanos que ganarán un millón de pesos por trabajar 10 días

La entidad dio a conocer las personas que fueron elegidas para trabajar en este cargo.

Estados Unidos

Estados Unidos se comprometió a “desembolsar” lo que debe a la ONU, pero le pide “más con menos”

El país abandonó al menos 30 organizaciones que pertenecen a la ONU en enero de 2026.

Artistas

¿Quién es el papá del segundo bebé de Isabella Ladera?

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: el superclásico por Sudamericana se jugará sin público visitante

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario