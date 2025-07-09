CANAL RCN
Nuevos precandidatos sacuden la carrera electoral: ¿de quiénes se trata?

A menos de ocho meses de las elecciones presidenciales, la lista de aspirantes no deja de crecer.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
06:49 p. m.
La contienda por llegar a la Casa de Nariño sigue sumando protagonistas.

En las últimas horas, el dirigente conservador Efraín Cepeda, quien hasta hace apenas una semana ocupó la presidencia del Congreso de la República, anunció oficialmente su aspiración presidencial en un evento realizado en la ciudad de Ibagué.

Con su anuncio, se amplía aún más el abanico de nombres que competirán por el poder en el 2026.

Nuevos precandidatos sacuden la carrera electoral

El panorama electoral se calienta con la participación de distintas fuerzas políticas. En el Centro Democrático, los precandidatos avanzan en debates virtuales moderados directamente por el expresidente Álvaro Uribe, mientras que en el Pacto Histórico se multiplican las voces que plantean propuestas para captar la atención del electorado.

Uno de los más activos es el senador Iván Cepeda, quien presentó un plan enfocado en la lucha contra la corrupción mediante un sistema preventivo que busca atacar el problema desde su raíz.

Pero no todo ha sido positivo para quienes aspiran a la Presidencia. Mauricio Lizcano, líder de Gente en Movimiento, sufrió un revés judicial luego de que el Consejo de Estado anulara la personería jurídica de su partido.

Aun así, Lizcano confirmó que su candidatura se mantiene firme, pues está inscrito a través de firmas ciudadanas.

Prohibieron divulgar encuestas de intención de voto hasta noviembre

El ambiente político también se ve marcado por algo atípico y es la imposibilidad de divulgar encuestas de intención de voto antes de noviembre, debido a una norma que actualmente enfrenta un proceso en la Corte Constitucional.

El demandante sostiene que la prohibición vulnera disposiciones de rango estatutario y carece de un análisis fiscal adecuado. La decisión que tome el alto tribunal podría modificar sustancialmente la dinámica de la campaña.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, el número de aspiraciones por firmas se disparó en comparación con procesos anteriores. Más de 100 candidaturas ya están en trámite para la Presidencia y el Congreso, lo que deja un escenario electoral fragmentado y con múltiples actores buscando consolidar apoyos.

En paralelo, se han dado reuniones entre más de 15 precandidatos y candidatos, quienes intentan encontrar puntos de convergencia que les permitan unirse en eventuales coaliciones y llegar con más fuerza a los comicios del 2026.

Por ahora, el termómetro electoral sube cada semana y, con nuevos nombres en el ruedo, se mantiene la incertidumbre.

