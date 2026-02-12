“Nunca habíamos vivido esto”: el drama de 200 familias en Cotocá Arriba, Lorica

Las intensas lluvias que azotan el departamento de Córdoba han dejado miles de damnificados, y el corregimiento de Cotocá Arriba, en el municipio de Lorica, se convirtió en uno de los epicentros de la emergencia.

Allí, cerca de 200 familias tienen sus viviendas bajo el agua tras el desbordamiento del río Sinú, que abrió varios puntos críticos e inundó por completo el casco urbano.

Familias de Cotocá Arriba: obligadas a desplazarse a tierras altas

En entrevista con Noticias RCN, el líder social Everto Hernández describió el panorama como “desalentador totalmente”, asegurando que nunca antes habían vivido una emergencia por lluvias de tal magnitud.

“Jamás habíamos pasado por esto, desde que tengo uso de razón. La gente está durmiendo en condiciones que no son humanas, muchos han tenido que desplazarse a tierras más altas o buscar refugio con familiares”, relató Hernández.

La comunidad, organizada en cuadrillas, trabaja de manera empírica para contener las llamadas “bocas” por donde se filtra el agua. Con palos, sacos de tierra y la ayuda de la Infantería de Marina, intentan cerrar la más grande de ellas, ubicada en Nueva Colombia, que alcanza unos 50 metros de ancho y más de 4 metros de profundidad.

Lorica pide ayuda: mercados y ropa para los damnificados

“Ese trabajo lo hacemos a mano, con voluntad y unión. No tenemos maquinaria, pero sí la fuerza de la comunidad y la fe en Dios”, explicó el líder, quien se hizo viral en redes sociales por encabezar estas labores de mitigación.

Mientras tanto, los damnificados enfrentan la falta de alimentos, ropa y espacios dignos para pasar la noche. Hernández hizo un llamado a la solidaridad.

“Lo que más necesitamos son mercados, colchonetas, hamacas, ropa. Cualquier cosa que permita a las familias tener una noche digna. El cariño y la ayuda de las personas nos alientan a seguir trabajando”.

La emergencia en Lorica refleja la vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas del Sinú, donde incluso la histórica capilla de Cotocá Arriba, considerada por muchos la iglesia católica más pequeña del mundo, quedó bajo el agua por primera vez en sus 104 años de existencia.