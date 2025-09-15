Cayó alias El Grindr: fingió ser homosexual para seducir a turistas extranjeros en aplicación de citas

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de su unidad de investigación criminal de la Sijín, reveló uno de los más recientes casos de estafa digital registrados en la capital en lo que va del año.

El principal implicado es Mario Antonio Modesti Cañizalez, de 37 años, señalado como líder de una estructura criminal que utilizaba la aplicación de citas Grindr para atraer y engañar a turistas extranjeros.

Según el informe policial, Modesti Cañizalez operaba bajo el alias de “El Grindr” y se especializaba en seducir a visitantes con alto poder adquisitivo, principalmente provenientes de Estados Unidos y Francia, quienes llegaban a Bogotá por motivos de negocios.

Una vez establecía contacto con sus víctimas, desplegaba un elaborado esquema de fraude que incluía perfiles falsos, documentos adulterados y pasaportes modificados con técnicas rudimentarias pero eficaces.

Uno de los métodos más llamativos consistía en tomar una fotografía del pasaporte de la víctima y superponerla sobre el suyo. Pese a lo artesanal del procedimiento, logró evadir controles migratorios y policiales durante meses.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar el alcance de la red y el número total de afectados. Mientras tanto, hacen un llamado a los ciudadanos y turistas a extremar precauciones al utilizar plataformas digitales de citas y evitar compartir información personal con desconocidos.

Los archivos judiciales revelan que Mario Antonio Modesti Cañizalez, señalado por liderar una red de estafas digitales en Bogotá, ya contaba con antecedentes penales en Venezuela. Según las autoridades, en ese país habría conformado, junto a su pareja sentimental, una organización delictiva dedicada a drogar y robar a turistas.

La operación criminal, centrada en visitantes extranjeros, fue desmantelada por las fuerzas de seguridad venezolanas. Sin embargo, antes de ser capturado, Modesti logró huir y establecerse en la capital colombiana, donde retomó sus actividades ilícitas bajo nuevas modalidades.

Desde Bogotá, el acusado habría perfeccionado sus métodos, adaptándolos al entorno digital y utilizando aplicaciones de citas como Grindr para atraer a sus víctimas. Las autoridades colombianas continúan investigando el alcance de sus operaciones y posibles vínculos con redes internacionales de fraude.

Modesti Cañizalez encontró en Bogotá y Villavicencio el escenario ideal para ejecutar su esquema criminal. Usando perfiles falsos en Grindr, atraía a turistas con promesas de encuentros íntimos, los drogaba y les robaba dinero, documentos y dispositivos.

La Fiscalía asumió el caso tras el apoyo de organismos judiciales internacionales. En solo un mes, la Policía documentó al menos 40 víctimas y pérdidas superiores a los $500 millones.

Actualmente, el hombre se encuentra detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá, mientras la justicia avanza con el proceso en su contra y las autoridades continúan identificando nuevas víctimas para fortalecer el caso.