Capturan al jefe de finanzas de las disidencias de ‘Mordisco’ en Cauca

En una acción conjunta entre las autoridades de Colombia y Ecuador, fue capturado alias Borucha, señalado como el principal jefe financiero de las disidencias de Iván Mordisco, grupo armado residual con presencia en el suroccidente del país.

Capturan al jefe financiero de Iván Mordisco

La operación, desarrollada por tropas de la III División del Ejército Nacional, tuvo lugar en el corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, Cauca, y contó con el apoyo de organismos de inteligencia de ambos países.

Según las autoridades, el detenido era el encargado de coordinar los flujos de dinero provenientes del narcotráfico, además de mantener vínculos con carteles internacionales dedicados al tráfico de heroína y cocaína.

Alias Borucha era requerido con fines de extradición por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir, y es considerado una de las piezas clave en el manejo económico de las estructuras disidentes que operan en los departamentos del Cauca y Nariño.

Durante el operativo también fueron capturados dos hombres, uno de nacionalidad venezolana y otro ecuatoriano, quienes presuntamente se encargaban de labores logísticas y de enlace con redes criminales en el exterior.

Incautan armas y droga en operativo en Cauca

En el sitio fueron incautados más de tres kilogramos de heroína y un vehículo de alta gama, elementos que servían para facilitar las operaciones de envío de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.

De acuerdo con el Ejército, esta captura representa un golpe directo a las finanzas del grupo armado residual (GAO-r), debilitando su estructura económica y su capacidad de expansión internacional.