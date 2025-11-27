CANAL RCN
Colombia

Capturado en Antioquia, 'Fénix', coordinador del envío de droga entre el Clan del Golfo y organizaciones internacionales

Alias Fénix era el puente entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, facilitando operaciones que incluían logística, contactos y distribución internacional.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
06:12 p. m.
En un contundente golpe, las autoridades de Colombia y Ecuador lograron la captura en La Estrella, Antioquia, de alias Fénix, señalado como uno de los principales articuladores internacionales de ‘Los Tiguerones’.

Cayó en Antioquia alias Fénix, ¿Quién es?

La operación, ejecutada por la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, contó con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación y el acompañamiento de unidades policiales de Ecuador.

La detención se produjo durante un registro y allanamiento en zona urbana del municipio, donde el sospechoso fue sorprendido con un arma de fuego y otros elementos cuyo porte es ilegal.

Sobre él pesaban denuncias por fabricación, tráfico y tenencia de armas, además de una larga trayectoria criminal que supera los 15 años.

Investigadores establecieron que alias Fénix actuaba como pieza fundamental en la articulación de rutas para el envío de cocaína hacia Centro y Norteamérica.

Su rol consistía en fungir como puente entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, facilitando operaciones que incluían logística, contactos y distribución internacional.

Gracias a su coordinación, se convirtió en un objetivo prioritario para organismos de seguridad, debido a su capacidad para unir organizaciones criminales en varios países y mover cargamentos hacia México y Estados Unidos.

Alias Fénix era buscado por autoridades de Ecuador

Las autoridades ecuatorianas también lo requieren por su relación con una de las bandas más violentas de Guayaquil, responsable de homicidios y otros delitos de alto impacto.

En Ecuador, ‘Fénix’ tiene pendiente una condena de 25 años por homicidio, hurto y tentativa de homicidio, entre otros cargos.

Durante la intervención policial se decomisaron una pistola Glock, un proveedor modificado, 89 cartuchos y cuatro teléfonos celulares.

Los dispositivos contienen información que, según investigadores, podría revelar detalles sobre rutas usadas por las redes de narcotráfico y nuevas conexiones con estructuras criminales en distintos países.

