CANAL RCN
Colombia

Cayó alias Harold, presunto implicado en cinco atentados contra la Fuerza Pública

Los ataques, registrados en Jamundí, Valle del Cauca, dejaron como saldo la muerte de un policía y un soldado, además de 10 uniformados heridos y 18 civiles afectados.

Foto: Frepik

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
11:19 a. m.
En Santander de Quilichao, Cauca, fue capturado alias Harold, señalado cabecilla de las redes de apoyo del frente ‘Jaime Martínez’ y uno de los principales responsables de múltiples atentados contra la Fuerza Pública en el suroccidente del país.

Cayó sujeto implicado en varios atentados contra la Fuerza Pública

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, el detenido habría participado en al menos cinco acciones criminales registradas en Jamundí, Valle del Cauca, mediante el uso de drones con explosivos, carros y motocicletas bomba.

Estos ataques dejaron como saldo la muerte de un policía y un soldado, además de 10 uniformados heridos y 18 civiles afectados.

Información compartida por el director de la Policía, en su cuenta de X, revela que alias Harold cuenta con más de nueve años de trayectoria delictiva y era requerido por la justicia por el delito de concierto para delinquir con fines terroristas.

Según las investigaciones, estaba encargado de cobrar extorsiones a cultivadores de hoja de coca y de presionar a comunidades para realizar asonadas contra la Policía y el Ejército.

Asimismo, en las últimas horas se le atribuye la coordinación de pasacalles en Santander de Quilichao, alusivos al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y a la conmemoración de la muerte de alias El Mono Jojoy.

Con esta captura, las autoridades destacaron un golpe importante a la estructura del frente Jaime Martínez, que en los últimos meses ha intensificado sus acciones violentas en Valle y Cauca.

La Policía reiteró que continuará con operaciones focalizadas para debilitar las redes criminales que atentan contra la seguridad de la población y la institucionalidad en la región.

