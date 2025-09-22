CANAL RCN
Colombia

Liberan a defensor público que había sido secuestrado en Caloto, Cauca

El defensor público había sido secuestrado el pasado 15 de septiembre por un grupo de hombres armados a las afueras de su vivienda.

Foto: @DefensoriaCol/X

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
11:29 a. m.
La Defensoría del Pueblo confirmó este lunes la liberación de Óscar Eduardo Jordán Camacho, defensor público del programa de representación de víctimas en Santander de Quilichao, quien había sido secuestrado el pasado 15 de septiembre por un grupo de hombres armados en el municipio de Caloto, Cauca.

Liberan a abogado que había sido secuestrado en Cauca

El secuestro se produjo a las afueras de su residencia. Una vez se conocieron los detalles de los hechos, la Defensoría exigió acciones urgentes para proteger su vida e integridad.

Durante el tiempo que permaneció privado de la libertad, la entidad insistió en que se trataba de una vulneración al Derecho Internacional Humanitario, dado que Jordán es un servidor público cuya misión es garantizar acceso a la justicia a comunidades afectadas por la violencia.

Incluso, en un comunicado, la Defensoría recordó la importancia de la labor de los defensores públicos, quienes representan a víctimas y ciudadanos que no cuentan con los recursos para acceder a un abogado.

“Pedimos el cese de estas prácticas violentas que profundizan el dolor en el país. Continuaremos trabajando con las autoridades para que hechos como este no se repitan y para que los defensores puedan ejercer sus funciones sin amenazas”, manifestó la entidad en el documento.

Cabe mencionar que el departamento del Cauca sigue siendo uno de los territorios más afectados por el conflicto armado.

Allí operan estructuras disidentes de las antiguas Farc, así como integrantes del ELN y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Hace algunos días, fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional identificado como Jasmir Gustavo Ortiz Pardo. El uniformado fue atacado mientras realizaba un patrullaje sobre la vía antigua vía Padilla.

