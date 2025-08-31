¿Quién es el séptimo capturado por magnicidio de Miguel Uribe? Tiene relación con el joven sicario

En horas de la noche del sábado 30 de agosto, Noticias RCN pudo confirmar que fue capturado otro presunto implicado en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Uno de los hechos que más ha enlutado a Colombia en el último tiempo ha sido el asesinato de Uribe Turbay. El senador fue víctima de un atentado el pasado sábado 7 de junio, cuando se encontraba en el parque El Golfito de Bogotá.

‘Harold’ habría escogido al adolescente que disparó

Durante dos meses, el precandidato estuvo en la UCI de la Fundación Santa Fe. Sin embargo, falleció el 11 de agosto a los 39 años.

Las autoridades capturaron en Bogotá a Harold Daniel Barragán, quien presuntamente participó en la planeación e incluso habría escogido al menor que terminó disparándole al precandidato.

De igual forma, Barragán supuestamente tuvo qué ver con la huida de ‘Gabriela’ (otra implicada) hacia Caquetá. Este hombre también vendía droga en la localidad de Engativá.

El capturado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos. Un dato importante es que tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y estafa.

Los otros seis implicados: ¿Quiénes son?

Hasta el momento, es la séptima persona vinculada al magnicidio que es capturada. Recientemente, se impartió justicia contra el adolescente que disparó.

El pasado miércoles 27 de agosto, un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó a ‘Tianz’, el joven que desenfundó el arma.

En lo corrido de los próximos siete años, el adolescente estará privado de la libertad en un centro de atención especializado. Además de él, otras cinco personas han sido capturadas por el magnicidio.

La cabeza material fue Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘El Costeño’. Bajo sus órdenes, presuntamente participaron Katherine Martínez o ‘Gabriela’, William González Cruz o ‘El Viejo’, Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’ y Cristian González Ardila.