CANAL RCN
Colombia

¿Quién es el séptimo capturado por magnicidio de Miguel Uribe? Tiene relación con el joven sicario

Este hombre fue capturado en Bogotá y al parecer estuvo relacionado con la planeación.

Séptimo capturado por magnicidio de Miguel Uribe.
Séptimo capturado por magnicidio de Miguel Uribe. Foto: Policía.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
07:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la noche del sábado 30 de agosto, Noticias RCN pudo confirmar que fue capturado otro presunto implicado en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe y los mensajes políticos alrededor de su asesinato: ¿Qué representan?
RELACIONADO

Miguel Uribe y los mensajes políticos alrededor de su asesinato: ¿Qué representan?

Uno de los hechos que más ha enlutado a Colombia en el último tiempo ha sido el asesinato de Uribe Turbay. El senador fue víctima de un atentado el pasado sábado 7 de junio, cuando se encontraba en el parque El Golfito de Bogotá.

‘Harold’ habría escogido al adolescente que disparó

Durante dos meses, el precandidato estuvo en la UCI de la Fundación Santa Fe. Sin embargo, falleció el 11 de agosto a los 39 años.

Las autoridades capturaron en Bogotá a Harold Daniel Barragán, quien presuntamente participó en la planeación e incluso habría escogido al menor que terminó disparándole al precandidato.

De igual forma, Barragán supuestamente tuvo qué ver con la huida de ‘Gabriela’ (otra implicada) hacia Caquetá. Este hombre también vendía droga en la localidad de Engativá.

El capturado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos. Un dato importante es que tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y estafa.

Los otros seis implicados: ¿Quiénes son?

Hasta el momento, es la séptima persona vinculada al magnicidio que es capturada. Recientemente, se impartió justicia contra el adolescente que disparó.

¿Menor que asesinó a Miguel Uribe puede tener una rebaja en su sanción?
RELACIONADO

¿Menor que asesinó a Miguel Uribe puede tener una rebaja en su sanción?

El pasado miércoles 27 de agosto, un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó a ‘Tianz’, el joven que desenfundó el arma.

En lo corrido de los próximos siete años, el adolescente estará privado de la libertad en un centro de atención especializado. Además de él, otras cinco personas han sido capturadas por el magnicidio.

La cabeza material fue Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘El Costeño’. Bajo sus órdenes, presuntamente participaron Katherine Martínez o ‘Gabriela’, William González Cruz o ‘El Viejo’, Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’ y Cristian González Ardila.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportivo Cali

Se reveló la identidad del hincha que falleció tras el accidente con el bus del Deportivo Cali

Medio ambiente

Informe revela cómo el cambio climático afecta al desarrollo de los niños en Colombia

Deportivo Cali

Un hincha del Deportivo Cali falleció tras ser arrollado por el bus del equipo

Otras Noticias

Yerry Mina

Yerry Mina quedó 'al desnudo' en la Serie A: la voto es viral del duelo vs. Napoli

El defensor del Cagliari pasó vergüenzas en su último partido antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 30 de agosto: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 30 de agosto de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Miss Universe Colombia

¿Cómo votar en Miss Universe Colombia 2025? Guía completa del reality

Cuidado personal

Las mejores técnicas para el cuidado del cabello rizado con productos naturales

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito