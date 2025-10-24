Capturado sujeto que amenazaba, golpeaba y abusaba a una menor de 12 años

En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Manizales y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en zona rural del municipio de Risaralda, Caldas, un hombre de 41 años, identificado como Duber, señalado de cometer graves delitos sexuales y de violencia intrafamiliar en contra de una menor de edad.

Capturado sujeto que abusó a una menor de 12 años

La aprehensión se realizó luego de que la víctima presentara una denuncia que permitió iniciar el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido durante más de seis años en una finca de la vereda La Piel Roja, donde el hoy capturado, aprovechando su vínculo familiar con la menor, una niña de 12 años, la habría sometido a agresiones físicas y abusos sexuales bajo amenazas y actos de intimidación.

El detenido era requerido por los delitos de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y violencia intrafamiliar agravada.

Su captura permitirá formalizar su vinculación al proceso penal y avanzar en la solicitud de medida de aseguramiento ante las autoridades judiciales competentes.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, destacó la valentía de la víctima y reiteró el compromiso de las instituciones en la protección de los derechos de la niñez.

“Rechazamos enfáticamente cualquier forma de violencia o vulneración contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias a la denuncia y al trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía, este individuo deberá responder ante la justicia”, afirmó el oficial.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien sin temor cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de menores de edad.

Los reportes pueden hacerse a través de las líneas 123 de la Policía Nacional o 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, disponibles las 24 horas del día.