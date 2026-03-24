Hombre intentó envenenarse luego de presuntamente asesinar a su pareja e hijastras en Bogotá

En horas de la mañana de este martes 24 de marzo, ocurrió un triple feminicidio en el sur de Bogotá.

La Policía informó que, al parecer, un hombre habría asesinado a su pareja de 42 años y a sus hijastras de 20 y 17 años respectivamente. El crimen presuntamente ocurrió en una vivienda del sector Atalayas, localidad de Bosa.

Hombre habría intentado quitarse la vida

Un familiar de las víctimas se puso en contacto con las autoridades a través de la línea 123. Con el apoyo de los bomberos, los uniformados ingresaron a la vivienda y se toparon con la macabra escena.

El hombre se intentó envenenar, pero lograron llevarlo a un centro médico. Después del respectivo dictamen, se efectuará la captura.

Feminicidios en Bogotá: esto revelan las cifras

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (Omeg) de la Secretaría de la Mujer mostró que en lo corrido de 2025, se presentaron 20 feminicidios y 3.100 riesgos de feminicidio. Si bien los primeros se redujeron, los riesgos se incrementaron en un 8%. En 2024, la ciudad había cerrado con 2.868, por lo que hubo un aumento reflejado en 242 casos.

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Los números apuntan que el año pasado los crímenes se perpetraron mayormente en San Cristóbal (4), Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy (3). Las cinco localidades tuvieron el 80% de los reportes.

En cambio, no se registraron sucesos en Suba, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Puente Aranda, Tunjuelito, Los Mártires, Teusaquillo, Santa Fe, Chapinero, Antonio Nariño y Sumapaz.

Con lo que respecta a riesgo de feminicidio, 1.380 casos estuvieron catalogados como extremos. El resto se distribuyó en grave (586), moderado (812) y variable (332). Al igual que los feminicidios, los principales casos fueron en Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y San Cristóbal.

Frente al accionar de las autoridades, el observatorio precisa que se realizaron 389.672 atenciones. El 60% (o 233.294) tuvo relación con actos violentos.