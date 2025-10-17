CANAL RCN
Colombia Video

Los peligrosos criminales de Buenaventura que cayeron en una megatoma: estos son sus delitos

Las autoridades mantienen desde hace una semana una exhaustiva intervención en el puerto del Valle del Cauca.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
08:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Buenaventura, las autoridades continúan con los operativos de control y presencia que comenzaron hace una semana en el puerto sobre el Pacífico.

VIDEO | Momento exacto en el que cabecilla del Tren de Aragua se lanza desde un sexto piso para no ser capturado
RELACIONADO

VIDEO | Momento exacto en el que cabecilla del Tren de Aragua se lanza desde un sexto piso para no ser capturado

Lo que se ha denominado como una megatoma ha dejado hasta el momento más de 45 personas capturadas, en acciones que buscan contrarrestar la delincuencia en distintos sectores de la ciudad.

45 delincuentes fueron capturados en una megatoma en Buenaventura

Durante los últimos días, la Policía Nacional y las autoridades locales han desplegado una serie de intervenciones en Buenaventura con el objetivo de desarticular las estructuras criminales que operan en el puerto.

Según los reportes, los resultados de la megatoma incluyen la captura de más de 45 personas y la judicialización de cinco presuntos integrantes de las bandas delincuenciales que hacen presencia en esa zona del Valle del Cauca.

¿Quiénes están entre los capturados en la megatoma?

Entre los más recientes capturados se encuentran alias Firi y alias Sebas, quienes fueron detenidos en las últimas horas.

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá
RELACIONADO

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá

Ambos están señalados de extorsión, control territorial y de participar en actividades de minería ilegal en distintos sectores de Buenaventura.

Alias Firi tendría una amplia trayectoria criminal de más de siete años y sería uno de los principales responsables de la extracción ilegal de minerales y del tráfico de drogas en los corregimientos de Bendiciones y Zaragoza, ubicados en la zona rural del puerto.

Alias Sebas, por su parte, es señalado de ejercer control territorial en la Comuna 12.

De acuerdo con las autoridades, ambos tendrían vínculos con estructuras que se dedican a intimidar a la población, controlar rutas y cobrar extorsiones en distintas áreas del municipio.

Gustavo Chaparro, comandante del Distrito Especial de Policía de Buenaventura, informó:

Alias Firi, con más de siete años de trayectoria criminal, sería uno de los dinamizadores de la extracción y visita de yacimientos mineros y el tráfico de estupefacientes. Por otra parte, alias Sebas, cumplía funciones de control territorial en la Comuna número 12.

¿Qué fue lo que pasó realmente con los encapuchados en el Portal 20 de Julio de Transmilenio?
RELACIONADO

¿Qué fue lo que pasó realmente con los encapuchados en el Portal 20 de Julio de Transmilenio?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dolor profundo en la televisión colombiana: murió uno de los actores más reconocidos y legendarios

Bolívar

Alcalde de Santa Catalina recibió múltiples amenazas para frenar proyecto turístico en Loma de Arena

Cauca

ONU exige la liberación inmediata de dos niñas reclutadas por disidencias en Cauca

Otras Noticias

Dian

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder

La entidad aduanera dio a conocer esta nueva convocatoria donde miles de colombianos pueden acceder.

James Rodríguez

¿Por qué James no rinde igual en clubes y Selección Colombia? Esto dijo el DT del Club León

El técnico de León reconoció los desafíos para potenciar el rendimiento del colombiano en la Liga MX y reveló cómo planea integrarlo mejor al esquema del equipo.

Aida Victoria Merlano

"Abro convocatoria": contundente comentario de Aida Victoria Merlano tras la ruptura con Juan David Tejada

Venezuela

EE. UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela, según The Washington Post

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos