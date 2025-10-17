Los peligrosos criminales de Buenaventura que cayeron en una megatoma: estos son sus delitos

En Buenaventura, las autoridades continúan con los operativos de control y presencia que comenzaron hace una semana en el puerto sobre el Pacífico.

Lo que se ha denominado como una megatoma ha dejado hasta el momento más de 45 personas capturadas, en acciones que buscan contrarrestar la delincuencia en distintos sectores de la ciudad.

45 delincuentes fueron capturados en una megatoma en Buenaventura

Durante los últimos días, la Policía Nacional y las autoridades locales han desplegado una serie de intervenciones en Buenaventura con el objetivo de desarticular las estructuras criminales que operan en el puerto.

Según los reportes, los resultados de la megatoma incluyen la captura de más de 45 personas y la judicialización de cinco presuntos integrantes de las bandas delincuenciales que hacen presencia en esa zona del Valle del Cauca.

¿Quiénes están entre los capturados en la megatoma?

Entre los más recientes capturados se encuentran alias Firi y alias Sebas, quienes fueron detenidos en las últimas horas.

Ambos están señalados de extorsión, control territorial y de participar en actividades de minería ilegal en distintos sectores de Buenaventura.

Alias Firi tendría una amplia trayectoria criminal de más de siete años y sería uno de los principales responsables de la extracción ilegal de minerales y del tráfico de drogas en los corregimientos de Bendiciones y Zaragoza, ubicados en la zona rural del puerto.

Alias Sebas, por su parte, es señalado de ejercer control territorial en la Comuna 12.

De acuerdo con las autoridades, ambos tendrían vínculos con estructuras que se dedican a intimidar a la población, controlar rutas y cobrar extorsiones en distintas áreas del municipio.

Gustavo Chaparro, comandante del Distrito Especial de Policía de Buenaventura, informó: