Caen ‘Los Rápidos’ y ‘Las Palmas’: redes criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro exprés en Cali

El Gaula de la Policía Nacional realizó un operativo que permitió desmantelar dos estructuras dedicadas a la extorsión y el secuestro exprés que venían sembrando temor en Cali y en municipios cercanos como Jamundí, Palmira y Puerto Tejada.

Capturan a varios integrantes de dos redes criminales en Cali

Las acciones policiales dejaron 13 capturados tras ocho diligencias de allanamiento realizadas en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana.

La primera estructura, conocida como ‘Los Rápidos’, tenía como objetivo principal a los conductores de plataformas digitales. Los delincuentes solicitaban un servicio de transporte y, cuando el vehículo llegaba al punto acordado, retenían a las víctimas por la fuerza.

A cambio de dejarlas en libertad, exigían sumas que podían alcanzar los cuatro millones de pesos, además del vehículo.

El operativo desarrollado en el barrio Valle de Lili permitió la captura de cinco integrantes del grupo, identificados con los alias de Nari, ‘Vidente’, ‘Jan’, ‘Vigilante’ y ‘Fili’, este último señalado como coordinador de las actividades criminales.

Según el reporte de la Policía, carios de ellos presentaban antecedentes por homicidio, extorsión, hurto y otros delitos.

Así cayeron ‘Los de la R’ o ‘Las Palmas’

La segunda organización, conocida como ‘Los de la R’ o ‘Las Palmas’, fue intervenida luego de cuatro meses de seguimiento.

De acuerdo con la investigación, esta banda exigía pagos semanales de entre $30.000 y $100.000 a los habitantes del barrio Comuneros I para permitirles permanecer en la zona.

Quienes no accedían a las exigencias sufrían intimidaciones, agresiones físicas o incluso desplazamiento forzado.

Así era como operaban los ‘Los Rápidos’ y ‘Las Palmas’ en Cali

A esta estructura se le atribuyen un homicidio, seis casos de desplazamiento forzado y al menos 70 extorsiones. Una de las alertas más graves de la investigación fue el uso de menores de edad para identificar a las víctimas y rastrear sus movimientos.

Entre los capturados están siete personas y todos registran antecedentes por delitos relacionados con homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes.

Los 13 detenidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, y los jueces de control de garantías ordenaron medida de aseguramiento intramural contra ellos.