CANAL RCN
Colombia

Caen ‘Los Rápidos’ y ‘Las Palmas’: redes criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro exprés en Cali

‘Los Rápidos’, tenía como objetivo principal a los conductores de plataformas digitales y ‘Los de la R’ exigían pagos semanales a los habitantes de un barrio para permitirles permanecer en la zona.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
01:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gaula de la Policía Nacional realizó un operativo que permitió desmantelar dos estructuras dedicadas a la extorsión y el secuestro exprés que venían sembrando temor en Cali y en municipios cercanos como Jamundí, Palmira y Puerto Tejada.

VIDEO | Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager en libertad: estaban encadenados
RELACIONADO

VIDEO | Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager en libertad: estaban encadenados

Capturan a varios integrantes de dos redes criminales en Cali

Las acciones policiales dejaron 13 capturados tras ocho diligencias de allanamiento realizadas en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana.

La primera estructura, conocida como ‘Los Rápidos’, tenía como objetivo principal a los conductores de plataformas digitales. Los delincuentes solicitaban un servicio de transporte y, cuando el vehículo llegaba al punto acordado, retenían a las víctimas por la fuerza.

A cambio de dejarlas en libertad, exigían sumas que podían alcanzar los cuatro millones de pesos, además del vehículo.

El operativo desarrollado en el barrio Valle de Lili permitió la captura de cinco integrantes del grupo, identificados con los alias de Nari, ‘Vidente’, ‘Jan’, ‘Vigilante’ y ‘Fili’, este último señalado como coordinador de las actividades criminales.

Según el reporte de la Policía, carios de ellos presentaban antecedentes por homicidio, extorsión, hurto y otros delitos.

Así cayeron ‘Los de la R’ o ‘Las Palmas’
La segunda organización, conocida como ‘Los de la R’ o ‘Las Palmas’, fue intervenida luego de cuatro meses de seguimiento.

De acuerdo con la investigación, esta banda exigía pagos semanales de entre $30.000 y $100.000 a los habitantes del barrio Comuneros I para permitirles permanecer en la zona.

Quienes no accedían a las exigencias sufrían intimidaciones, agresiones físicas o incluso desplazamiento forzado.

Judicializan a miembros de red que desviaba químicos al narcotráfico usando una empresa de pinturas
RELACIONADO

Judicializan a miembros de red que desviaba químicos al narcotráfico usando una empresa de pinturas

Así era como operaban los ‘Los Rápidos’ y ‘Las Palmas’ en Cali

A esta estructura se le atribuyen un homicidio, seis casos de desplazamiento forzado y al menos 70 extorsiones. Una de las alertas más graves de la investigación fue el uso de menores de edad para identificar a las víctimas y rastrear sus movimientos.

Entre los capturados están siete personas y todos registran antecedentes por delitos relacionados con homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes.

Los 13 detenidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, y los jueces de control de garantías ordenaron medida de aseguramiento intramural contra ellos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestro en Colombia

La reacción de Giovanny Ayala luego de confirmarse el rescate de su hijo, Miguel Ayala

Verónica Alcocer

Dos versiones oficiales: Coljuegos vs Mintic por bloqueo de Expressen tras publicaciones sobre Verónica Alcocer

Secuestro en Colombia

Emotiva llamada del ministro de Defensa a Giovanny Ayala anunciando la liberación de su hijo

Otras Noticias

Emprendimiento

Ecosistema wellness colombiano impulsa el empleo juvenil

La crisis de desempleo juvenil en Colombia sigue siendo uno de los mayores desafíos del mercado laboral, pero una empresa nacida en Medellín está demostrando que el bienestar también puede transformar vidas.

Venezuela

Papa León XIV insta a EE. UU. a priorizar el diálogo con Venezuela

El papa, de origen estadounidense y con nacionalidad peruana, indicó que fomentar el diálogo debería ser la primera opción ante el complejo panorama entre ambos países.

Inteligencia Artificial

Estos son los mejores creadores de contenido en Colombia, según la IA

Alimentos

¿Cómo cuidarse en Navidad? Consejos nutricionales para disfrutar sin excesos

Dayro Moreno

Se hizo oficial: así quedó definido el camino de Dayro Moreno para el 2026