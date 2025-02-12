VIDEO | Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager en libertad: estaban encadenados

En las últimas horas, el Gaula de la Policía Nacional, a través de una operación minuciosa, logró rescatar sano y salvo a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y a su mánager, quienes fueron secuestrados en la vía Panamericana el pasado 18 de noviembre.

Tras 15 días en cautiverio, en poder de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, fueron extraídos del campamento en el que se encontraban, encadenados para que no pudieran escapar.

De acuerdo con el primer informe del Gaula, esta guerrilla exigía a la familia Ayala una suma de $7.500 millones por la liberación del joven cantante y su mánager.

Hijo de Giovanny Ayala fue hallado encadenado en un campamento

El joven cantante de música popular había sido secuestrado el pasado 18 de noviembre en una de las vías del departamento del Cauca que conecta a Cali con Popayán.

La noticia de la liberación de Miguel Ayala la confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a la familia, a través de una llamada telefónica. Habló con Giovanny Ayala, a quien le dijo que su hijo ya se encontraba a salvo.

Las autoridades relataron que Ayala y su mánager estaban encadenados en una especie de campamento, en zona rural de la Sierra Cauca, y en poder de las disidencias de la Carlos Patiño, que tiene injerencia en esta zona del país.

La millonada que pedían por el rescate del hijo de Giovanny Ayala

El cantante estaba en manos de las disidencias de las Farc y lo mantenían en condición de secuestrado junto a su mánager en el interior de un improvisado campamento de palos de bambú y bolsas negras.

Los secuestradores estarían pidiendo por su rescate $7.500 millones. En el operativo, el Gaula logró la captura de una persona.

Los avances investigativos permitieron establecer que los secuestradores serían integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.

“La intervención tuvo lugar en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio, garantizando la liberación de las víctimas y logrando, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro”, confirmó el Gaula de la Policía.