Judicializan a miembros de red que desviaba químicos al narcotráfico usando una empresa de pinturas

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una estructura criminal que, según las investigaciones, utilizaba una empresa de pinturas como fachada para adquirir y desviar precursores químicos destinados a la producción de clorhidrato de cocaína.

Desarticulan red que usaba empresa de pinturas como fachada para desviar insumos que servían para producir cocaína

La operación permitió la captura y judicialización de tres presuntos integrantes de la red, quienes habrían participado en el transporte y vigilancia de los insumos.

Según los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía, la organización adquiría legalmente sustancias como hexano, acetato de etilo y otros disolventes, aprovechando la actividad comercial de la compañía.

Estos químicos eran trasladados a una bodega ubicada en Aguachica, Cesar, donde permanecían almacenados antes de ser enviados hacia zonas de procesamiento ilícito en Norte de Santander.

El traslado se realizaba mediante tractocamiones, y los insumos eran camuflados para evitar ser detectados en los controles de la fuerza pública.

La articulación entre la Fiscalía y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional permitió la captura de tres presuntos integrantes de la red en operativos simultáneos realizados en Ocaña, Norte de Santander y Villavicencio, Meta.

Los detenidos fueron identificados como Fredy Eduardo Barbosa Salazar, Daniel Celis Sepúlveda y Uriel Carreño Montejo.

De acuerdo con la investigación, Barbosa Salazar y Celis Sepúlveda serían los encargados de transportar los precursores químicos, mientras que Carreño Montejo presuntamente realizaba labores de vigilancia y alerta para evadir los controles de las autoridades.

A la cárcel capturados integrantes de red que usaba insumos de pintura para producir droga

RELACIONADO Vendedor de droga asesinó a su mejor amigo para quedarse con el negocio en Bogotá

Los tres capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, quien les imputó los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

El juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.