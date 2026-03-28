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Cronología de la muerte del un auxiliar de vuelo estadounidense hallado descompuesto en Antioquia

El cuerpo del hombre de 32 años fue encontrado a 100 kilómetros de su última ubicación registrada.

Yhonay Díaz

marzo 28 de 2026
02:36 p. m.
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El cuerpo de Eric Fernando Gutiérrez, auxiliar de vuelo estadounidense de 32 años, fue encontrado sin vida en el suroeste de Antioquia, seis días después de ser reportado como desaparecido en Medellín.

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El hallazgo ocurrió entre los municipios de Puente Iglesias y Jericó, a casi 100 kilómetros de distancia de la última ubicación que alcanzó a enviar a un amigo.

Gutiérrez, asistente de vuelo de American Airlines, había sido reportado como desaparecido el domingo 22 de marzo mientras realizaba una escala en la capital antioqueña.

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Cronología de la desaparición y muerte del auxiliar de vuelo estadounidense

De acuerdo con la información preliminar del caso, el auxiliar de vuelo salió con dos compañeros de trabajo al sector de El Poblado.

Tras quedarse solo con una de ellas, conocieron a otras personas con quienes posteriormente se desplazaron hacia el municipio de Itagüí. La compañera regresó al hotel, pero Gutiérrez no lo hizo.

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La hipótesis detrás del asesinato del auxiliar de vuelto

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, confirmó que:

Ya se tienen avances importantes dentro de la investigación. Personas identificadas que estuvieron con ellos, vehículos, celulares e información que por ahora permite concluir que efectivamente se encontraron con unas personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo las instancias de escopolamina.

La última comunicación registrada del auxiliar de vuelo fue el domingo por la mañana, así lo indicaron Ernesto Carranza y Sharom Gil, auxiliares de vuelo y amigos del fallecido revelaron lo último que supieron de él:

El domingo por la mañana, por las cinco de la mañana, creo que él mandó un texto a su amigo con su locación y luego como por ahí de las tres y cuatro había otra ubicación.

Estas ubicaciones se encontraban fuera del lugar donde debía estar.

El cuerpo fue hallado en alto estado de descomposición, por lo que se realizan pruebas forenses en Medicina Legal para determinar las causas exactas del fallecimiento.

La hipótesis principal de las autoridades apunta a que Gutiérrez habría sido drogado mediante escopolamina con el propósito de robarlo.

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