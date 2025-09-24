Punto final para banda que se dedicaba a vender pornografía infantil: 12 miembros capturados

A través de una operación conjunta entre la Policía, Fiscalía, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. e Interpol, se le puso punto final a una banda que estaba detrás de la venta de pornografía infantil.

Esta estructura, según lo revelado por las autoridades, estaba compuesta por 12 personas que fueron ubicadas en seis departamentos. Además, se encontraron casi 1.800 transferencias bancarias superiores a los 100 millones de pesos, 17 celulares, seis computadores y una tablet.

Transferencias bancarias superan los $100 millones

Las transferencias tienen que ver con los pagos que la banda recibió por compartir el contenido sexual. Al parecer, era vendido por Telegram mediante un lenguaje cifrado. Las capturas se desarrollaron en Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Santander y Valle del Cauca.

Tras la respectiva legalización, se espera que en pocas horas un juez de control de garantías les dicte medida de aseguramiento en centro carcelario a esta docena de personas.

Acorde a la normativa contemplada en el Código Penal, se sabe que incurrir en este delito acarrea condenas de 10 a 20 años de cárcel; aunque la pena puede incrementarse una tercera parte de la mitad en caso de que las víctimas sean de la familia del criminal.

Condenan a hombre que compartió pornografía de menores en Cartagena

Adonáis José Ballesteros Ortiz fue capturado en marzo de 2023 en Turbaco. Para ese momento, lo acusaron de compartir pornografía de menores por medio de canales digitales. Las investigaciones duraron más de dos años y la justicia finalmente lo halló culpable.

Este hombre fue condenado a 12 años de cárcel por recopilar, almacenar y compartir material audiovisual de menores de edad teniendo relaciones sexuales. En su computador y celular tenía 71 videos de este tipo.