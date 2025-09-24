CANAL RCN
Colombia

Aberrante caso: hombre almacenó y compartió videos sexuales de menores de edad en Cartagena

Un juez lo condenó a 12 años de prisión. Al hombre le encontraron 71 videos de esta índole.

Hombre condenado por almacenar y compartir pornografía de menores.
Hombre condenado por almacenar y compartir pornografía de menores. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
03:37 p. m.
En las últimas horas, la justicia condenó a un hombre que compartió contenido sexual de menores de edad en Cartagena.

Adonáis José Ballesteros Ortiz, de 37 años, estuvo detrás de recopilar, almacenar y compartir videos de menores de edad teniendo relaciones sexuales. Las investigaciones arrojaron que transmitió este material a través de un dominio personal por la web.

Condena de 12 años de prisión

Este hombre tenía en su poder 71 videos explícitos en el computador y celular. En el material audiovisual aparecían jóvenes de ocho a 16 años. Ballesteros se dedicaba a ser conductor turístico.

Las autoridades lo capturaron en Altos de Plan Parejo, Turbaco; en marzo de 2023; y más de dos años después, lo condenaron a 12 años de cárcel.

Esta decisión es en primera instancia. Además, las autoridades se mantendrán investigando los detalles de su accionar delictivo, concretamente en conocer de dónde obtuvo estos videos y quiénes fueron las personas que los recibieron a través de canales digitales.

¿De cuánto es la condena máxima por este crimen?

El Código Penal explica en el artículo 218 que el hecho de fotografiar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar o transmitir material sexual de menores de edad puede incurrir en condenas que van desde 10 hasta los 20 años.

Además, ser culpable de este crimen conlleva una multa que puede ser de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La condena también aplica para gente que, así como Ballesteros, tenga pornografía infantil en bases de datos de internet, ya sea con o sin fines de lucro.

Un punto importante es que la pena puede aumentar una tercera parte de la mitad si se comprueba que el delincuente cometió este crimen con un menor de edad que haga parte de su círculo familiar.

