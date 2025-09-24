Aberrante caso: hombre almacenó y compartió videos sexuales de menores de edad en Cartagena

En las últimas horas, la justicia condenó a un hombre que compartió contenido sexual de menores de edad en Cartagena.

RELACIONADO Hombre que abusaba sexualmente de perritos en Ciudad Bolívar irá a la cárcel

Adonáis José Ballesteros Ortiz, de 37 años, estuvo detrás de recopilar, almacenar y compartir videos de menores de edad teniendo relaciones sexuales. Las investigaciones arrojaron que transmitió este material a través de un dominio personal por la web.

Condena de 12 años de prisión

Este hombre tenía en su poder 71 videos explícitos en el computador y celular. En el material audiovisual aparecían jóvenes de ocho a 16 años. Ballesteros se dedicaba a ser conductor turístico.

Las autoridades lo capturaron en Altos de Plan Parejo, Turbaco; en marzo de 2023; y más de dos años después, lo condenaron a 12 años de cárcel.

Esta decisión es en primera instancia. Además, las autoridades se mantendrán investigando los detalles de su accionar delictivo, concretamente en conocer de dónde obtuvo estos videos y quiénes fueron las personas que los recibieron a través de canales digitales.

¿De cuánto es la condena máxima por este crimen?

El Código Penal explica en el artículo 218 que el hecho de fotografiar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar o transmitir material sexual de menores de edad puede incurrir en condenas que van desde 10 hasta los 20 años.

RELACIONADO Capturan a tres hombres por presunto abuso sexual contra una adolescente en Buenaventura

Además, ser culpable de este crimen conlleva una multa que puede ser de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La condena también aplica para gente que, así como Ballesteros, tenga pornografía infantil en bases de datos de internet, ya sea con o sin fines de lucro.

Un punto importante es que la pena puede aumentar una tercera parte de la mitad si se comprueba que el delincuente cometió este crimen con un menor de edad que haga parte de su círculo familiar.