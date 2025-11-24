VIDEO | Capturan a alias Carne Molida en Bucaramanga con drogas y $2 millones en efectivo del Tren de Aragua

Un operativo policial realizado en Bucaramanga permitió la captura de Daniel Alejandro Luna Escobar, conocido como alias Carne Molida, señalado de pertenecer al Grupo Delictivo Organizado (GDO) Tren de Aragua y de mantener alianzas con el Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) Los del Sur. La acción se desarrolló en los barrios Coaviconsa y Luz de Salvación, donde se efectuaron diligencias de registro y allanamiento.

El detenido enfrenta cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Según el reporte del brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, "también es requerido en Venezuela por delitos de homicidio y porte ilegal de armas".

Incautación de drogas y armas

Durante los procedimientos se incautó un revólver marca Llama con 14 cartuchos calibre 38, además de varias sustancias ilícitas: marihuana, clorhidrato de cocaína, Tusi, heroína, LSD y pastillas sintéticas. El material decomisado fue avaluado en más de $4 millones. También se hallaron una gramera digital, dispositivos electrónicos y $2 millones en efectivo.

Las diligencias permitieron intervenir inmuebles utilizados para la preparación y almacenamiento de drogas destinadas a la distribución en discotecas y corredores nocturnos de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

A disposición de la Fiscalía

'Carne Molida' habría ejercido funciones de administrador y sicario dentro del Tren de Aragua, coordinando actividades criminales en el área metropolitana. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá presentarlo ante un juez para definir su situación judicial.